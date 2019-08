Matteo Salvini | via alla macchina del fango M5s | Il pc di Siri | Berlusconi e la

Open Arms - Matteo Salvini bulldozer contro la Trenta : "Umanità non è aiutare Ong e trafficanti" : "Umanità non significa aiutare trafficanti e ong". Matteo Salvini risponde così alla presa di posizione della ministra della Difesa Elisabetta Trenta, che ha spiegato di non aver firmato il decreto di divieto di sbarco della Open Arms per "ragioni di umanità". La nave da qualche ora è alle porte di

Matteo Salvini e il discorso ai leghisti che ha aperto la crisi : "Volete la poltrona o...". Il retroscena : Come è nata la crisi. Giancarlo Giorgetti spiega a Repubblica le ore convulse in cui Matteo Salvini ha deciso di sfiduciare Giuseppe Conte e rompere con il Movimento 5 Stelle. Lo scorso 8 agosto il leader della Lega "ha messo in fila i ministri, capigruppo, i dirigenti del partito - ricorda il suo v

Pietro Senaldi su Matteo Salvini : "In quella mossa da cavallo qualcosa è andato storto". L'errore clamoroso : quella di ieri non è stata una delle migliori giornate per il ministro dell' Interno, Matteo Salvini. La crisi di governo è stata solo annunciata ma già in Senato si è formata una maggioranza alternativa, tutta di sinistra, con la Lega fuori, che ha bocciato la richiesta del centrodestra di calendar

Matteo Salvini grida al complotto della sinistra : "C'è un disegno per aprire i porti italiani" : Matteo Salvini non ha dubbi: "C'è un disegno per tornare indietro ed aprire i porti italiani, per far tornare l'Italia ad essere il campo profughi d'Europa". Il leader leghista commenta così il via libera del Tar del Lazio in merito allo sbarco della ong Open Arms. Secondo il decreto Sicurezza bis,

Matteo Salvini smaschera Conte : "Mi ha chiesto di far sbarcare i migranti dalle navi Ong - cosa gli risponderò" : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, "mi ha scritto per lo sbarco di alcune centinaia di immigrati a bordo di una Ong che, però è una Ong straniera in acque straniere. Gli risponderò garbatamente che non si capisce perché debbano sbarcare in Italia". Matteo Salvini, ministro degli Interni e

Elisa Isoardi "Matteo Salvini? Mi stavo annientando"/ "Lui badava a sé - io aspettavo" : Elisa Isoardi e i motivi che l'hanno spinta a lasciare Matteo Salvini: 'Mi stavo annientando nell'attesa. Lui badava a sé e io aspettavo'.

Matteo Salvini - il calendario lo impicca : il taglio ai parlamentari non si può fare dopo la sfiducia a Conte : Matteo Salvini ha perso la prima battaglia parlamentare dopo il "no" in Senato sulla proposta di votare la sfiducia a Giuseppe Conte il 14 agosto. I tormenti per il vicepremier non finiscono qui. Quello che il centrodestra teme di più è un'ipotetica alleanza M5s-Pd, che sta prendendo sempre più pied

“Perché ho lasciato Matteo Salvini”. Elisa Isoardi lo spiega solo ora. E si toglie qualche sassolino : Tempo di crisi di governo, tempo anche di crisi sentimentali. Di oggi, ma soprattutto di ieri. Perché Elisa Isoardi è tornata a parlare d’amore e soprattutto del suo amore naufragato con Matteo Salvini, Ministro dell’Interno che in questi giorni ha deciso di sbaragliare l’estate dei politici e dei cittadini italiani con il famoso ribaltamento del governo Conte. Ma non è la cronaca parlamentare ad interessare la conduttrice della Rai, anzi. La ...

Pierferdinando Casini e la crisi di governo - l'errore fatale di Matteo Salvini : "Quando doveva aprirla" : l'errore di Matteo Salvini potrebbe risultare fatale. Lo suggerisce Pierferdinando Casini, vecchia volpe democristiana del Palazzi romani. Alla luce di quanto accaduto in Senato, con il tiepido riavvicinamento tra Lega e M5s dopo l'apertura della crisi, al senatore eletto con il Pd qualcosa non torn

Matteo Salvini e Luigi Di Maio a Genova alla messa per il Ponte Morandi : fianco a fianco - gelo totale : Uno di fianco all'altro, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, a pochi centimetri. I due vicepremier si sono ritrovati a Genova, per la cerimonia dedicata alle vittime del Ponte Morandi a un anno dal crollo che provocò 43 morti il 14 agosto 2018. Dagli applausi commossi dei funerali di un anno fa, per un

Elisa Isoardi - la frecciata a Matteo Salvini : “Francesca Verdini? Vediamo se le starà vicino come non ha fatto con me” : “Mi stavo annientando nell’attesa. Stavo appesa a lui e questo non era dignitoso“. Elisa Isoardi è tornata a parlare della sua relazione con il vicepremier Matteo Salvini in un’intervista al settimanale Diva e Donna, spiegando i motivi che l’hanno spinta a decidere di porre fine alla loro storia d’amore. “Io dovevo badare a me e lui a sé, due vite troppo diverse e impegnative per conciliarsi – ha ...

Matteo Salvini - il retroscena : "Dimissioni congelate" - il piano per togliersi dai piedi Giuseppe Conte : Matteo Salvini, in mezzo al solito capannello di giornalisti, ha il volto stanco e la zazzera fuori posto. La partita a scacchi che sta disputando si fa più dura giorno dopo giorno. Mossa dopo mossa. Ieri, per esempio, mentre tutti erano pronti a raccogliere le dimissioni della delegazione leghista

Matteo Salvini ci ha ripensato? Il Governo dura fino al 2020? : Matteo Salvini questa volta ha fatto male i conti o forse ci ha ripensato? Sergio Mattarella ha subito frenato la

Matteo Salvini : "Penso a Giorgetti ministro dell'Economia per una manovra coraggiosa" : All’indomani del suo discorso in Senato, Matteo Salvini valuta le prossime mosse e guarda al futuro. Un futuro in cui vede un governo con Giancarlo Giorgetti, che definisce “una persona di cui il mondo si fida”, ministro dell’Economia per fare, dice al Corriere della Sera, “una manovra importante e coraggiosa”. Quella di ieri, 13 agosto, è stata una giornata che si è conclusa con una sorpresa: ...