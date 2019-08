Lorenzo muore sul lavoro a 29 anni | il ricordo degli amici | Un tornado di

Chieti - si accascia durante una partita di calcetto : Lorenzo muore a soli 15 anni : Lorenzo Verna, quindicenne milanese, si è accasciato durante una partita di calcetto in un impianto privato a Francavilla al Mare: immediati i soccorsi che però non sono riusciti ad evitarne la prematura morte. Il giovane si trovava nel comune abruzzese per trascorrere le vacanze estive assieme alla sua famiglia e, stando alle ricostruzioni dei testimoni interrogati dai carabinieri, all'improvviso è stremato a terra: in attesa dell'arrivo ...

