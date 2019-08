Lo scontro epistolare tra Conte e Salvini

Fonte : agi

(Di giovedì 15 agosto 2019) Bolla il comportamento del suo ministro dell'Interno sul caso Open Arms come l'"ennesimo" e "inaccettabile" "esempio di sleale collaborazione" e anche se il governo è ormai agli "sgoccioli" rimprovera al titolare del Viminale "strappi istituzionali" dettati dalla "foga politica e dall'ansia di comunicare". Lotra Giuseppee Matteoè al calor bianco. A meno di una settimana dall'intervento che terrà in Senato, il presidente del Consiglio pubblica un lettera aperta indirizzata al leader della Lega, ultimo atto di un duello che va avanti da settimane. La replica diè altrettanto decisa: "Confesso la mia 'colpa', caro Presidente, la mia 'ossessione' nel contrastare ogni tipo di reato compresa l'immigrazione clandestina. Faccio il Ministro per difendere i confini, la sicurezza, l'onore, la dignità del mio Paese". Il casus belli - ...

