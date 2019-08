Le emozioni passano | l’amore resta e ha bisogno di cure

Fonte : dilei

(Di giovedì 15 agosto 2019) Fino ai tempi dei nostri nonni, stare insieme tutta la vita era la normalità. Si dava all’amore un valore diverso. Oggi è tutto diverso, viviamo nella generazione dell’ “usa e getta”, e purtroppo lo si fa anche con i sentimenti. Vogliamo tutto e subito. Non si conosce più la gioia delle cose durevoli, frutto di lavoro e sacrifici. Perché sì, l’amore non è un gioco ma richiede tempo e impegno. Ogni giorno. Un tempo non c’era tutto quello che abbiamo adesso. Non c’erano cellulari, non c’era internet e non c’era nemmeno tutta questa disponibilità economica. Oggi siamo esposti quotidianamente a tantissime tentazioni e rimanere fedeli non è poi così scontato. C’è qualcosa che spinge a cercare sempre nuove storie, alcuni lo chiamanodi amare ed essere amati, altri insoddisfazione. E’ l’amore liquido, un amore ...

