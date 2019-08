L’autopsia sul corpo dell’imprenditore Jeffrey Epstein non ha individuato una causa della

Cuginetti travolti dal Suv - eseguita L’autopsia sul corpo di Simone. Domani i funerali : Per i risultati bisognerà attendere comunque qualche giorno; secondo le prime indiscrezioni potrebbe essere stato l’insorgere di una grave infezione a causare il decesso del piccolo, travolto come il cuginetto dal Suv guidato da Rosario Greco. Alle esequie, in programma Domani , ci sarà anche Di Maio.Continua a leggere

Blessing - annegata nel fiume Reno a 7 anni : oggi L’autopsia sul corpo : Verrà svolta oggi l'autopsia sul corpo di Blessing Okojie, la bambina di 7 anni morta martedì mattina a Molino del Pallone (Bologna) durante il campo estivo organizzato dall’oratorio di San Domenico di Savio. La bambina è deceduta nel fiume Reno per cause ancora in via di accertamento.Continua a leggere