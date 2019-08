Conte poteva parlarmi in faccia Finita davvero coi 5s? Vedremo

"Conte poteva parlarmi in faccia Finita davvero ci 5s? Vedremo" : Salvini replica alla durissima lettera aperta di Conte ma riapre clamorosamente al M5s. "Spero di restare ministro ancora a lungo. Il mio telefono è sempre acceso" Segui su affaritaliani.it

Il richiamo di Conte a Salvini : «Ennesima prova di sleale collaborazione». La replica : «Poteva dirmelo in faccia» : Il premier: «La politica non è potere, ma responsabilità, la tua foga politica e l’ansia di comunicare ti hanno indotto spesso a operare strappi istituzionali. Da te ossessiva concentrazione sulla formula “porti chiusi”». La replica: «Vuole il Pd? Lo dica»

Salvini : "La lettera di Conte? Poteva dirmelo in faccia" : Durante il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica a Castel Volturno il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha voluto rispondere alla lettera inviata da Giuseppe Conte su Facebook. "Confesso la mia ossessione contro trafficanti" ha detto riferendosi a uno dei passaggi della missiva del premier. Poi ancora: " Se qualcuno vuole al mio posto qualcuno del Pd si faccia avanti. Se a qualcuno non vado bene al Viminale lo ...

Tav - Luigi Di Maio : “Nessuna crisi e fiducia in Conte - governo non poteva fare altro” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, torna sulla questione Tav e assicura la sua massima fiducia nel presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Secondo il capo politico del M5s, il presidente del Consiglio e il governo sono stati costretti a dire sì all'alta velocità Torino-Lione. Infine Di Maio sostiene che non c'è nessuna crisi nel governo, ma solo all'interno della Lega.Continua a leggere