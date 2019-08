Conte a Salvini | da te sleale collaborazione La replica | se ha nostalgia del Pd lo dica

Il richiamo di Conte a Salvini : «Ennesima prova di sleale collaborazione». La replica : «Poteva dirmelo in faccia» : Il premier: «La politica non è potere, ma responsabilità, la tua foga politica e l’ansia di comunicare ti hanno indotto spesso a operare strappi istituzionali. Da te ossessiva concentrazione sulla formula “porti chiusi”». La replica: «Vuole il Pd? Lo dica»

Salvini Contestato a La Spezia : 'Scemo? Non lo dice neanche mia figlia che ha sei anni' : Matteo Salvini non ha mai perso il contatto con i suoi contestatori. Anche quando il governo era all'apice dell'armonia ai suoi comizi facevano capolino diverse persone pronte a far valere in maniera "rumorosa" il loro dissenso nei confronti del Ministro dell'Interno. Ora che il capo del Carroccio ha scelto di togliere il sostegno al governo presieduto da Giuseppe Conte, le contestazioni verso i suoi confronti sono addirutta aumentate. È ...

Conte al contrattacco : "Da Salvini ennesima sleale collaborazione" : Giuseppe Conte scrive una lunga lettera a Matteo Salvini sul caso Open Arms. Il presidente del Consiglio, tramite il proprio profilo Facebook istituzionale, sottolinea che da parte del ministro dell’Interno c’è stato “un chiaro esempio di sleale collaborazione, l’ennesima a dire il vero, che non posso accettare”. Conte evidenzia come il leader del Carroccio, che ha deciso di staccare la spina all’esecutivo gialloverde, abbia ormai reso ...

Salvini : "La lettera di Conte? Poteva dirmelo in faccia" : Durante il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica a Castel Volturno il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha voluto rispondere alla lettera inviata da Giuseppe Conte su Facebook. "Confesso la mia ossessione contro trafficanti" ha detto riferendosi a uno dei passaggi della missiva del premier. Poi ancora: " Se qualcuno vuole al mio posto qualcuno del Pd si faccia avanti. Se a qualcuno non vado bene al Viminale lo ...

Lettera Conte a Salvini : “Hai davanti una lunga carriera politica. Per molti è potere - per me è enorme responsabilità” – TESTO INTEGRALE : Gentile Ministro dell’Interno, caro Matteo, ti scrivo questa Lettera aperta perché il caso della nave Open Arms domina ormai le prime pagine dei giornali e perché sono costretto a constatare che anche la corrispondenza d’ufficio tra la Presidenza del Consiglio e il Viminale viene poi riportata sui giornali e allora tanto vale renderla pubblica all’origine, per migliore trasparenza anche nei confronti dei cittadini. Ti ho scritto ier l’altro una ...

Open Arms - Conte contro Salvini : ?sleale collaborazione - troppi strappi istituzionali : Il premier in una lettera aperta a Salvini: il tema immigrazione non si riduce a “porti chiusi”, sui migranti serve soluzione europea e non intransigenza. Il Tar Lazio dà il via libera allo sbarco della Open Arms, Salvini dice no. Ma Trenta e Toninelli non firmano il divieto voluto dal?Viminale

