Aereo russo si scontra con stormo di gabbiani

(Di giovedì 15 agosto 2019) Un Airbus A321 della compagnia Ural Airlines questa mattina, dopo essere desolato dall'aeroporto Zhukovsky vicino a Mosca, si èto con unodied è stato costretto a un atterraggio di emergenza in un campo di grano.L'volava tra Mosca e Simferopol, ma dopo essersito con gli uccelli si è dovuto arrendere e non è potuto nemmeno tornare indietro, ma è dovuto atterrare in un campo di grano dove, fortuitamente, non c'erano persone.A bordo c'erano 226 passeggeri più sette membri dell'equipaggio, secondo quanto emerge dai dati preliminari della Federal Air Transport Agency. 23 sono i feriti a causa dell'atterraggio di emergenza, tra cui nove bambini di età compresa tra i due e i nove anni. In ogni caso l'abilità del pilota ha evitato la tragedia.sicondié stato pubblicato su ...

