Sassuolo | successo nel triangolare con Vicenza e Folgore Caratese

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Ilsi aggiudica la quarta edizione della Sportitalia Cup dopo aver vinto per 1-0 contro ile superato laai calci di rigore. Dopo la vittoria dellaai calci di rigore contro il, il secondo match ha visto scendere in campo ilcontro i biancorossi di mister Di Carlo. Il risultato si sblocca al 12′: azione personale di Junior Traoré che triangola con Caputo e dal vertice dell’area piccola infila Albertazzi sul primo palo. Nel match conclusivo contro la, ilsi porta in vantaggio al 25′ con Alessandro Tripaldelli lesto a risolvere una mischia in area. Nel finale latrova il pari: cross dalla destra di Burato e colpo di testa vincente di Bartulovic. Si va ai calci di rigore da cui escono vittoriosi i neroverdi. Fantacalcio, guida all’asta: consigli, probabili ...

