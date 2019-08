Italia del sì VS ambientalisti del no? Si parta dai depuratori

Sorteggio gironi Europa League 2020 : data - fasce - tv - streaming e possibili avversarie delle Italiane : Il 30 agosto alle ore 13.00 il Forum Grimaldi di Montecarlo sarà teatro del Sorteggio della fase a gironi di Europa League 2019-2020 di calcio. Una competizione che sta acquisendo un’importanza crescente in termini di considerazione nel Vecchio Continente e che la stagione scorsa ha sorriso al Chelsea di Maurizio Sarri, attuale tecnico della Juventus. Quest’anno le pretendenti di un certo calibro non mancheranno. Si tratta ...

Sorteggio gironi Champions League 2020 : data - fasce - tv - streaming e possibili avversarie delle Italiane : La Champions League 2019-2020 è già cominciata con i primi tre turni preliminari andati in archivio ed è arrivato il momento di iniziare a proiettarci verso il Sorteggio della fase a gironi, in programma a Montecarlo giovedì 29 agosto alle ore 18.00. Tra due settimane scopriremo la composizione degli otto gironi della massima competizione calcistica continentale per club in cui l’Italia sarà rappresentata da ben quattro squadre. Juventus, ...

Luca Parmitano - le sue foto dell’Italia dalla stazione spaziale internazionale : Le foto di Luca Parmitano dallo spazioLe foto di Luca Parmitano dallo spazioLe foto di Luca Parmitano dallo spazioLe foto di Luca Parmitano dallo spazioLe foto di Luca Parmitano dallo spazioLe foto di Luca Parmitano dallo spazioLe foto di Luca Parmitano dallo spazioLe foto di Luca Parmitano dallo spazioLe foto di Luca Parmitano dallo spazioLe foto di Luca Parmitano dallo spazioLe foto di Luca Parmitano dallo spazioLo aveva fatto durante la sua ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Anche gli azzurri del volley staccano il pass! : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Basket - Torneo Acropolis 2019 : il calendario e le date delle partite dell’Italia. Programma - orari e tv : Prosegue a ritmo serrato il percorso di avvicinamento della Nazionale italiana di Basket vero i Mondiali 2019 di Cina che prenderanno il via nella giornata del 31 agosto. Dopo il Torneo di Verona dello scorso fine settimana, gli Azzurri saranno impegnati nel prestigioso Torneo Acropolis 2019 di Atene. Tutti gli incontri si disputeranno nello splendido impianto dell’O.A.K.A. Olympic Indoor Hall della capitale greca con i suoi 20.000 posti a ...

Classifiche e risultati Qualificazioni Europei 2020 : il calendario e tutte le partite dei gironi. Quarta vittoria dell’Italia : Le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio si disputeranno dal 21 marzo 2019 al 31 marzo 2020. Le 55 Nazionali partecipanti sono state suddivise in dieci gironi: le prime due classificate di ogni gruppo staccheranno il pass per la rassegna continentale. Gli altri 4 posti a disposizione per l’evento, che per la prima volta sarà itinerante, verranno assegnati tramite gli spareggi della Nations League. Di seguito il calendario completo, il ...

Badminton - Qualificazioni Tokyo 2020 : la situazione dell’Italia. Gli azzurri rischiano di restare a bocca asciutta : Sarà esclusivamente il ranking, al netto dei posti riservati al Paese Ospitante e degli inviti riservati alla commissione tripartita a determinare i qualificati per il Badminton: saranno della partita in Giappone 172 atleti (86 per sesso) ed ogni Nazionale potrà essere presente con un massimo di sedici atleti (otto per sesso, di cui massimo due singolaristi e due doppi). I 172 posti sono così ripartiti: 38 per ciascuno dei due tornei di ...

Cosa si mangia a Ferragosto? In Italia - trionfa la cucina della nonna e il gusto diventa più easy : A Ferragosto, secondo una indagine di Cna Agroalimentare, trionfa la cucina della nonna ma il gusto si fa “easy”. La “top ten” culinaria stilata dalla Confederazione dell’Artigianato e della Piccola e media impresa segnala un grande ritorno della lasagna, declinata anche come timballo o vincisgrassi, pasta al forno o sartù. Ore di preparazione ma può coprire il fabbisogno di un’intera giornata, se affiancata a verdure e/o ...

Atletica - Mondiali 2019 : tutti gli Italiani già in possesso del minimo di qualificazione per Doha : Manca poco più di un mese all’inizio dei Mondiali di Atletica di Doha, in programma dal 27 settembre al 6 ottobre nella capitale del Qatar. Al momento sono 38 gli atleti italiani che sono riusciti ad ottenere il pass per partecipare alla rassegna iridata: 20 uomini e 18 donne, oltre alle 6 staffette. Grande attesa per Filippo Tortu che ha ottenuto la qualificazione sia nei 100 che nei 200 metri. Tra i velocisti curiosità anche per quel che ...

Ponte Morandi - il racconto del fratello di una vittima : “Ho visto la carcassa della sua auto - i responsabili sperano che Italia dimentichi” : La strage del 14 agosto 2018 gli ha portato via Henry, suo fratello di 30 anni, e da quel giorno la vita di Emmanuel Diaz è stata completamente stravolta. Voleva tornare in Colombia, paese dal quale con la madre erano partiti verso l’Italia, nel 2005, a seguito dell’assassinio del padre, per lavorare nella prevenzione e nel contrasto della criminalità come psicologo. Emmanuel era appena atterrato a Medellín quando viene a sapere del crollo ...

New York Academy - trama e cast del film su Italia 1 : Danza classica e violini si incontrano in New York Academy, film del 2016 diretto da Michael Damian in onda mercoledì 14 agosto alle 21.15 su Italia 1. New York Academy, trailer New York Academy, trama Ruby, ballerina di danza classica, studentessa al Manhattan Conservatory of the Arts, incontra Johnnie, un giovane violinista di talento che si mantiene suonando nelle stazioni della metropolitana di New York. Entrambi hanno un sogno: entrare ...

Triathlon - i convocati dell’Italia per il training camp di Thonon Les Bains. Saranno tre gli azzurri in Francia : Prosegue la marcia di avvicinamento dell’Italia del Triathlon verso la Grand Final del circuito maggiore in programma tra fine agosto ed inizio settembre a Losanna: dal 19 al 29 agosto si terrà un training camp a Thonon Les Bains, in Francia, al quale prenderanno parte tre azzurri. Joel Filliol, Olympic Performance Director dell’Italia, che seguirà i triatleti in terra transalpina, ha convocato per l’occasione Verena ...

Sci di fondo - i convocati dell’Italia per il raduno di Trondheim. Dieci azzurri al lavoro in Norvegia : La Nazionale italiana di sci di fondo si sposta in Norvegia: sono Dieci gli azzurri che si alleneranno a Trondheim fino al 20 agosto, prima di prendere parte alla ToppldrettSveka dal 22 al 24. Sono stati convocati per il raduno in questione Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Maicol Rastelli, Stefan Zelger, Elisa Brocard, Greta Laurent, Lucia Scardoni, Caterina Ganz e Anna Comarella. A seguire gli azzurri ci ...

Altro che taglio delle accise : in Italia il diesel più caro d'Europa (e anche la benzina non scherza) : Secondo una ricerca del Centro studi Impresalavoro, a pesare negativamente sul prezzo finale dei carburanti sono le tasse...