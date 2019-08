De Rossi subito in gol ma il Boca va fuori dalla Copa Argentina

De Rossi - esordio dolce-amaro : subito in gol - ma sconfitta ai rigori in Copa Argentina [VIDEO] : Un esordio che nemmeno il più grande sceneggiatore avrebbe potuto scrivere. Una storia d’amore quella tra De Rossi e il Boca Juniors, che si sono voluti, inseguiti e alla fine sono convolati a nozze. E la prima notte da sposini è di quelle magiche, da non dimenticare. Al minuto 27′ di Boca Juniors-Almagro Daniele De Rossi svetta di testa e infila la porta ospite, facendo esplodere la Bombonera. Al 35′ per non farsi ...

Salvini : votiamo il taglio dei parlamentari la pRossima settimana e poi subito al voto : Il leader della Lega: «Io non capisco questa paura, disperazione. Lo capisco da parte del senatore Renzi che con i disastri che ha fatto gli italiani lo mandano a casa. Mi rendo conto che voglia rimanere attaccato alla poltrona con la colla»

MotoGp – Terminate le FP1 in Austria : Dovizioso fa subito la voce grossa - Valentino Rossi nella top-5 [TEMPI] : Il pilota della Ducati chiude davanti a tutti la prima sessione di libere in Austria, dietro di lui Marquez e Viñales. Quinta posizione per Valentino Rossi, preceduto da Jack Miller Andrea Dovizioso comincia alla grande il fine settimana di Spielberg, chiudendo davanti a tutti la prima sessione di prove libere del Gp d’Austria. AFP/LaPresse Con un giro pressoché perfetto, il pilota della Ducati si prende la testa della classifica, ...

DANIELE DE Rossi BOCA JUNIORS - PRESENTAZIONE/ Diretta : 'Ho detto subito sì' : Diretta PRESENTAZIONE DANIELE De ROSSI al BOCA JUNIORS: info streaming video e tv della conferenza stampa, da la Bombonera.

BARBARA DE Rossi/ 'Ho subito le corna' : poi la dichiarazione d'amore a Simone Fratini : BARBARA De ROSSI si racconta a Io e Te confessando di essere stata tradita: 'ho subito e corna, ma non mi sono vendicata...'.

Io e Te - Barbara De Rossi spiazza Diaco : “Ho subìto le corna” : Barbara De Rossi a Io e Te: “Ho indossato le corna con dispiacere” Ultima puntata della settimana per Io e Te, il salotto quotidiano di Rai1 dove Pierluigi Diaco, Valeria Graci e Sandra Milo ospitano le più disparate personalità dello spettacolo. Oggi è toccato a un’attrice nonché conduttrice molto amata e rispettata dal pubblico italiano: Barbara De Rossi. Lei si è raccontata in una lunga intervista dove ha ripercorso la sua ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Germania 2019 : “Importante essere veloci fin da subito al Sachsenring” : Un’altra domenica negativa per Valentino Rossi quella dell’ultimo fine settimana del Mondiale 2019 di MotoGP. La caduta nella sempre amata Assen (Olanda) ha deluso le sue aspettative e quelle dei suoi tifosi. Il “Dottore”, infatti, ha totalizzato il terzo ritiro consecutivo dopo quelli del Mugello e di Barcellona (Spagna). Una sequenza negativa resa ancor più pesante se si guarda al successo dell’altra Yamaha ...

In Olanda vince Vinales davanti a Marquez - subito fuori Rossi : Maverick Vinales vince il Gran Premio d'Olanda, ottavo appuntamento con il Mondiale 2019 della MotoGP. Il pilota spagnolo della MotoGp