(Di mercoledì 14 agosto 2019) Due giorni fa la notizia che non ti aspetti e che non vorresti dare:investito nel corso di un allenamento nei pressi di Cosenza, mentre aveva in mente l’obiettivo della Vuelta a España 2019. Il corridore della Bahrain-Merida stava percorrendo la strada che porta a Laurignano, frazione di Dipignano, quando ad un incrocio un’autovettura Fiat Grande Punto lo ha centrato in pieno. Le conseguenze dell’impatto sono importanti e le fratture multiple. Si teme per ladel ciclista nostrano. Ecco che il tema della sicurezza stradale, più volte evidenziato dal CT della Nazionale diDavide Cassani, torna a bussare alla porta: “Un altro dei nostri investito. Un altro incidente sulle nostre strade.si stava allenando in Calabria e una macchina lo ha preso in pieno. Frattura di tibia, perone, clavicola, omero, ulna e costole. ...

Eurosport_IT : Ancora paura e un incidente per un ciclista... ???? Riprenditi presto Domenico... ?? #Pozzovivo - Eurosport_IT : Ottimismo dei medici dopo l'intervento durato 6 ore: in bocca al lupo @pozzovivod! - OA_Sport : Ciclismo, Domenico Pozzovivo: “La mia carriera non è finita, tornerò in bicicletta” -