CBS e Viacom si fondono | nasce ViacomCBS

Fonte : davidemaggio

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Shari Redstone E’ ufficiale: CBS esi. Dopo una serie di trattative, i consigli di amministrazione delle due società hanno infatti raggiunto all’unanimità un accordo per dare il via libera alla loro fusione, che porterà entro la fine del 2019 alla creazione di un colosso con un fatturato stimato a circa 28 miliardi di dollari.rà cosìCBS, ossia un nuovo operatore specializzato in media, intrattenimento e produzione di contenuti originali. Il sopracitato “matrimonio”, che riunirà i due player già un tempo uniti e poi ’separati in casa’ dal 2006, ha un chiaro intento: unire i contenuti per contrastare gli altri colossi media come Warner Media, NBC Universal, Disney e le “nuove realtà” Amazon e Netflix. Per quanto riguarda l’organico, l’amministratore delegato diCBS sarà Robert Bakish (già a.d. ...

