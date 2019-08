Woodstock violò i confini fra l' artista e il pubblico

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 13 agosto 2019) Luca Beatrice Per la prima volta al concerto di Bethel chi assisteva fu protagonista quanto chi si esibiva sul palco Luca Beatrice Nell'anno del decennio più incredibile del secolo, il calendario del rock mette in fila una serie di date, avvenimenti, album, concerti che un ragazzo oggi non riuscirebbe neppure a immaginare. Almeno venti dischi che hanno fatto la storia sono stati pubblicati nel 1969: il live degli MC5 Kick Out the Jams i primi degli Stooges e dei Led Zeppelin, il manifesto della psichedelia inglese In the Court of the Crimson King, Five Leaves Left di Nick Drake, i Jefferson Airplane con Volunteers, Tommy degli Who ed Happy Trails dei Quicksilver Messenger Service. Il 30 gennaio i Beatles, che di fatto sono già separati in casa, litigiosi e intolleranti l'uno dell'altro (la molla che ha fatto scattare il più doloroso divorzio del rock è certamente l'incontro tra John ...