Sydney:giovane accoltella donna,fermato

La polizia ha diffuso il nome dell'uomo che ha ucciso unaa coltellate ferendone poi altre due prima di essere catturato dai cittadini di. E' Mert Ney, 21 anni di Marayong, un sobborgo divicino a Blacktown,probabilmente uno squilibrato. Il sito delMorning Herald scrive che sembra che conoscesse lache è morta. Il capo della polizia conferma che si è trattato di un"assalitore solitario",ma che ha "idee collegate al terrorismo",anche se il fatto "non è per ora classificato come terrorismo".(Di martedì 13 agosto 2019)