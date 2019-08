“Prima l’orrore | ora chiedetele perdono” Nadia Toffa | le parole da brividi di Elena

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 13 agosto 2019) “Ciao” – inizia così il messaggio di addio diSantarelli alla conduttrice delle Iene morta di tumore – Hai sempre avuto cura di sapere di Jack, sei sempre stata positiva quelle volte che riuscivo a sentirti, in silenzio hai sostenuto il Progetto Heal e chissà quante altre associazioni”. La Santarelli lo ha scritto nelle sue Instagram Stories. La morte dil’ha scossa profondamente, così come ha scosso profondamente l’Italia intera. Ma perSantarelli è diverso. Perché lei ha vissuto in prima persona il dolore della malattia: ha visto suo figlio Giacomo lottare contro un tumore al cervello. Lo ha visto fare la chemioterapia. Lo ha visto perdere i capelli. E conosce il tumore da vicino. E la notizia della scomparsa diè stata dura da digerire per lei. Non poteva, proprioSantarelli, non dedicare un pensiero alla sua amica...

