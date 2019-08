Mercato Juventus | clamoroso Marotta | bastoni tra le ruote ancora una volta

Mercato Juventus - ennesima cessione in difesa : cifre e dettagli dell’affare! : Mercato Juventus – Non solo Mercato in entrata per i bianconeri. Paratici si sta occupando degli esuberi: 6 cessioni richieste da Sarri. È già fatta per la prima. Stando a quanto riportato da ‘Goal.com’, l’affare fra la Juventus e il Cagliari per il ritorno in Sardegna di Luca Pellegrini sarebbe concluso. Mercato Juventus, Pellegrini al […] More

CalcioMercato Juventus News/ Addio possibile per Can o Bentancur - ultime notizie - : Calciomercato Juventus News, ultime notizie: i due centrocampisti sono finiti nella lista dei possibili partenti, attesa per l'ufficialità di Pellegrini.

Mercato Juventus : a centrocampo una conferma ed una cessione : Mercato Juventus: le ultime amichevoli hanno dato importanti segnali a Maurizio Sarri per quanto riguarda il centrocampo. Due sorprendenti responsi dal campo: una conferma ed una cessione che nessuno si aspettava. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoweb.com, che rilancio una notizia di Sportmediaset, Sami Khedira starebbe uscendo dalla lista degli “epurati” della Juventus: mister Sarri, infatti, […] More

CalcioMercato Juventus : Icardi sembra più lontano - Dybala piace al Psg (Rumors) : La Juventus continua a essere grande protagonista di questo Calciomercato estivo in serie A. Il nuovo allenatore bianconero ha già avuto dei rinforzi, visto che sono arrivati elementi del calibro di Rabiot, Ramsey e De Ligt. Ma non solo. Danilo ha preso il posto di Cancelo a destra e ci sono davvero tante opzioni in attacco. Un reparto che la Juventus vorrebbe sfoltire ma nello stesso rinforzare con un colpo di quelli che fanno sognare i ...

CalcioMercato Juventus : colpaccio da 65mln - Paratici ha deciso : Calciomercato Juventus – Arrivano novità importanti sul fronte acquisti in casa bianconera. La società di Corso Galileo Ferraris è interessata a rinforzare la rosa da mettere a disposizione del tecnico bianconero e l’idea è quella di pescare in casa Real Madrid. In attesa di riuscire a sistemare le questioni Dybala, Mandzukic e Matuidi, Paratici sta pensando al […] More

Mercato Juventus : sorpresa Icardi! Una telefonata sblocca l’affare : Mercato Juventus – Le vicende di Mercato di casa Juventus sembrano ormai bloccate, ma la verità è che la dirigenza è a lavoro per provare ad accontentare Maurizio Sarri. L’obiettivo rimane Mauro Icardi, fuori dal progetto Inter ma non ancora libero di esprimere le sue preferenze. Per lui si prevede una corsa a tre con […] More

CalcioMercato Juventus : offerta sontuosa per Isco : Calciomercato Juventus : Sebbene ben 6 giocatori siano in esubero, nelle ultime ore si parla ancora di acquisti in casa Juve. Dalla Spagna rimbalzano notizie clamorose su Isco. Calciomercato Juventus: offerta sontuosa per Isco I BIANCONERI sarebbero sulle tracce di un altro campione. Secondo quanto riferisce Don Balon, infatti, la dirigenza juventina potrebbe presentare un’offerta […] More

CalcioMercato - le ultime : il sogno della Fiorentina è Ribery - i 6 calciatori ‘tagliati’ dalla Juventus : Il Manchester United si è aggiudicato le prestazioni di Hannibal Mejbri, giovanissimo talento del Monaco, l’annuncio è arrivato direttamente dai Red Devils, 16 anni, era nel mirino anche di Liverpool, Bayern Monaco e Lione. I Red Devils hanno comunicato di aver “raggiunto un accordo con il Monaco per Hannibal Mejbri con l’approvazione della Fifa”. Operazione da 9,3 milioni di euro, il giovane nazionale francese ...

Mercato Juventus : interesse in difesa per il forte nazionale tedesco : Mercato Juventus: spunta un nuovo nome per la difesa, in arrivo dalla Premier League. Il calcioMercato inglese si è chiuso giovedì: le squadre della Premier League non potranno più fare operazione in entrata, ma in uscita è possibile ancora chiudere delle operazioni verso altri campionati europei ed extraeuropei: nel resto d’Europa, in particolare, il Mercato […] More

CalcioMercato Juventus News/ Coutinho il possibile colpo a sorpresa - ultime notizie - : Calciomercato Juventus News, oggi 11 agosto 2019: il brasiliano vuole lasciare il Barcellona ma c'è concorrenza da parte di altre due società.

Juventus - Sarri : “Dobbiamo tagliare 6 giocatori”. Problemi esuberi - non solo Dybala sul Mercato : Paulo Dybala è sul mercato. Ha rifiutato la Premier League, per ora resta in gruppo senza rotture ma se dovesse arrivare un’offerta lascerà la Juventus. Sono gli esuberi il problema dei bianconeri in questo agosto di calciomercato: la rosa va sfoltita ma per ora nessuno ha fatto le valigie. Difficoltà ammesse dallo stesso neo-allenatore Maurizio Sarri: “Magari abbiamo in testa soluzioni, ma se il mercato non ci viene incontro inutile ...

CALCIOMercato Juventus NEWS/ Sarri : 'Ho parlato con Dybala ma...' - ultime notizie - : CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, oggi 11 agosto 2019: il tecnico bianconero ha parlato delle prossime cessioni che dovrà effettuare il club piemontese.

Mercato Juventus - Sarri suona l’allarme : chieste 6 cessioni alla società : Mercato Juventus – La Juventus sabato ha giocato la sua ultima partita di International Champions Cup, perdendo contro l’Atletico Madrid, sotto i colpi di Joao Felix. Ma a far discutere in Italia non è la sconfitta, bensì le parole di Maurizio Sarri nel post-partita. “Dobbiamo fare sei tagli per la lista Champions, questo non l’ho letto mai da nessuna parte. […] More

CalcioMercato Juventus : per Icardi l’Inter fissa il prezzo- NEWS : Calciomercato Juventus: l’Inter non vuole fare sconti per il proprio centravanti Mauro Icardi. La punta argentina sarà l’uomo delle ultime tre settimane di mercato: l’Inter attende l’offerta giusta e non ha alcuna intenzione di svenderlo: nessun favore alla Roma ed al Napoli, che sembrano le più interessate al nerazzurro, e tanto meno nessun trattamento di […] More