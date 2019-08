Le star con la logomania nel costume

Micol Olivieri non nasconde nulla : la foto in costume senza censure - l'ex baby star dei Cesaroni oggi è così : Micol Olivieri, l'attrice nota al pubblico del piccolo schermo come Alice Cudicini nella serier televisiva I Cesaroni, a soli 26 anni è già mamma di due splendidi bambini. Numerosi gli scatti che l'attrice pubblica su Instagram, e proprio in questi giorni Micol ha condiviso uno scatto che la ritrae

Venezia - condannato per danno erariale l’archistar Santiago Calatrava : Il celebre architetto, progettista del Ponte della Costituzione di Venezia, è stato condannato a pagare 78mila euro per danno erariale.Continua a leggere

Placido Domingo accusato di molestie da 8 cantanti : “Palpeggiamenti e baci”. La star della lirica : “Credevo fossero relazioni consensuali” : Placido Domingo, leggenda vivente della lirica, è stato accusato di molestie sessuali: nove donne, otto cantanti e una ballerina, hanno raccontato all’Associated Press di approcci insistenti, palpeggiamenti, telefonate a tarda notte. Solo una donna si è esposta con il suo nome, il mezzosoprano in pensione Patricia Wulf, le altre hanno chiesto di rimanere anonime per paura di ritorsioni sulla loro attuale carriera. “È doloroso sentire che ...

Venezia - archistar Calatrava condannato a risarcire 78mila euro per gli extra-costi del quarto ponte sul Canal Grande : Santiago Calatrava è stato condannato dalla Corte dei conti di Venezia, in appello dopo l’assoluzione in primo grado, a pagare 78.000 euro per danno erariale nella realizzazione del ponte della Costituzione. L’architetto catalano ha disegnato e progettato il discusso quarto ponte sul Canal Grande a Venezia, costato 11,6 milioni di euro a fronte dei 7 milioni previsti. La sentenza parla di una “macroscopica negligenza”. L’architetto ...

90 Giorni Per Innamorarsi : e poi... - Nicole contro i fan : "Il programma è finito - lasciatemi stare - fatevi una vita" : Rimane uno dei programmi più seguiti di Real Time 90 Giorni Per Innamorarsi, da qualche settimana in onda ogni domenica sul canale 31 del digitale terrestre con il successivo format 90 Giorni Per Innamorarsi: e poi..., dove vediamo alcune delle coppie più amate e più seguite delle passate edizioni del programma raccontare di come stia proseguendo, o di come stia rovinosamente terminando, la loro relazione con la donna o l'uomo straniero che ...

I consumatori non staranno a guardare : Allora ricapitoliamo: fuori Zingaretti, dentro Renzi; fuori Di Maio, dentro Fico. Fuori Salvini e dentro tutti gli altri, come avevamo previsto.La crisi di governo non ci sarà perché il partito del presidente della Repubblica non vuole assolutamente che sia Salvini (con il 40%) a nominare il successore e quindi non ha nessuna intenzione di sciogliere le Camere.Questo lo dico non per dare un giudizio, ma come una constatazione di ...

Andrea Dal Corso : “Riconquistare Teresa Langella è stata dura - l’ho seguita per tutta Italia” : Andrea Dal Corso racconta come ha fatto breccia nel cuore della tronista dopo il suo clamoroso no alla scelta. Tra appostamenti sotto casa, inseguimenti in giro per l'Italia e pizze volate dalla finestra, ecco cosa è successo lontano dalle telecamere. Compresa la lettera di dieci pagine inviata da Andrea al padre di Teresa.Continua a leggere

Elisabetta Gregoraci : Briatore prova a riconquistarla - ma lei dice no : Elisabetta Gregoraci dice no e respinge i tentativi di Flavio Briatore di riconquistarla. La soubrette calabrese e l’imprenditore si sono lasciati dopo oltre dieci anni d’amore nel 2017. Una separazione consensuale, arrivata per volere di entrambi. Non a caso i rapporti fra gli ex sono rimasti ottimi, tanto che Elisabetta e Flavio sono stati avvistati più volte insieme per il bene di Nathan Falco, il figlio nato dal loro ...

È la notte delle “Lacrime di San Lorenzo” : gli eventi di stasera a Roma per stare con il naso all’insù : Quella di oggi è la notte che tutti gli appassionati di osservazioni celesti, e in particolar modo di stelle cadenti, attendono con ansia: stasera tutti ad ammirare le “Lacrime di San Lorenzo”. Un tempo si pensava che le stelle cadenti fossero le lacrime del Santo, martirizzato sulla graticola: ecco da dove deriva il loro nome. In realtà non si tratta di vere e proprie stelle, bensì dello sciame delle Perseidi originato dalla cometa ...

Occupazione suolo pubblico : reato - sanzioni e a chi contestarlo : Occupazione suolo pubblico: reato, sanzioni e a chi contestarlo L’Occupazione suolo pubblico è un reato che forse a non pochi sfugge, nei suoi esatti contorni: infatti i cittadini, negli spazi aperti alla circolazione della collettività, non sono completamente liberi di agire come vogliono, ovvero non possono decidere di occupare un’area pubblica, senza rischiare di cadere in conseguenze anche penali. Vediamole. Se ti ...

Gerry Scotti : "Sono un uomo di peso - ma il segreto per vivere serenamente è stare in pace con sé stessi" : Forte del successo del suo Caduta Libera su Canale 5, Gerry Scotti si gode il sole francese insieme alla compagna Gabriella, i figli Beatrice e Filippo ed alcuni loro amici. A bordo del gommone, il conduttore si rilassa in attesa della nuova stagione televisiva, rispondendo alle domande del settimanale Gente, che lo ha fotografato in tutta la sua dinamica abbondanza. "Sono un uomo di peso e mi prendo con leggerezza" dice Gerry Scotti, che ha ...

