Le amichevoli estive hanno evidenziato che al Napoli manca un leader

Bocca (Repubblica) : L’Italia sfida la Liga spagnola nelle amichevoli estive : Nei prossimi sette giorni ci saranno ben sette amichevoli che vedranno contrapposti il meglio della Liga spagnola e quello della Serie A italiana. Uno scontro Italia-Spagna che, scrive Fabrizio Bocca su Repubblica, servirà a testare schemi e calciatori contro i colossi della Liga. Si inizia stanotte con Napoli-Barcellona, che si replicherà sabato in Michigan. Sabato sarà anche la volta di Atletico Madrid-Juventus. Stasera anche Roma-Atletico ...

Basket - il calendario delle amichevoli estive dell’Italia. Date - programma - orari e tv : L’Italia si sta preparando per affrontare i Mondiali 2019 di Basket che si disputeranno in Cina dal 31 agosto al 15 settembre, la nostra Nazionale ha incominciato la marcia verso la rassegna iridata e sono stati programmati ben quattro torneo amichevoli (con 11 partite complessive) da affrontare durante l’estate. Gli azzurri sono attesi da un mese intenso di gioco e di allenamenti per arrivare al top della forma ...

CorSport : Il Napoli batte Inter e Juve nella classifica delle amichevoli estive - ma non conta : “Non è il caso di esaltarsi”, lo ha detto ieri Carlo Ancelotti dopo la vittoria contro il Liverpool e lo ripete oggi Alberto Polverosi nel suo commento sul Corriere dello Sport. È presto, sismo ancora agli inizi. La preparazione non è completa e manda un mese alla chiusura del mercato. La classifica delle amichevoli estive vede in testa il Napoli seguito dall’Inter e in coda la Juve, ma non contano, conta solo il campionato che ...

Le amichevoli estive della Serie A Tim in esclusiva su DAZN : A circa un mese dal ritorno in campo della Serie A TIM, il grande calcio nazionale ritorna su DAZN [clicca qui per un mese gratuito] . Tra il 25 luglio e il 4 agosto, squadre della massima Serie come Hellas Verona, Udinese, Parma, Brescia e Genoa scenderanno in campo per sette amichevoli pre-stagionali in esclusiva sulla piattaforma. Già oggi, a partire dalle 17:00, in diretta dall’Hoffmaninger Stadion di Bad ...

Le amichevoli estive su DAZN : live le sfide di 5 club di Serie A : A circa un mese dal ritorno in campo della Serie A TIM, il grande calcio nazionale ritorna su DAZN (clicca qui per iniziare il mese gratuito). Tra il 25 luglio e il 4 agosto, squadre della massima Serie come Hellas Verona, Udinese, Parma, Brescia e Genoa scenderanno in campo per sette amichevoli pre-stagionali in esclusiva sulla […] L'articolo Le amichevoli estive su DAZN: live le sfide di 5 club di Serie A è stato realizzato da Calcio e ...

amichevoli estive - i risultati di oggi : vincono Sampdoria e Bologna - Fiorentina “B” ko col Benevento [FOTO] : Continuano senza sosta le Amichevoli estive. Tante squadre di Serie A impegnate in questo sabato 20 luglio. In alto la FOTOGALLERY. Sampdoria-REAL VICENZA (3-0): Al campo sportivo di Temù la squadra blucerchiata denominata batte per 3-0 i biancorossi, Di Francesco continua a sperimentare. Quagliarella ci mette 120 secondi per andare in gol: peccato che l’arbitro annulli per fuorigioco. La partita si risolve nella ripresa: al 16′ ...

Napoli - le amichevoli estive in diretta su Sky : Le vacanze sono ormai un ricordo in casa Napoli, già al lavoro da qualche giorno e pronto a rilanciare la sfida alla Juventus campione d’Italia, ormai guidata da una vecchia conoscenza dei partenopei: Maurizio Sarri. In attesa di capire quali saranno i rinforzi che arriveranno, Carlo Ancelotti è impegnato sul campo per aiutare la sua […] L'articolo Napoli, le amichevoli estive in diretta su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

Serie A 2019-2020 : il calendario e le date delle amichevoli estive. Tutti gli orari e il programma : Tutte le squadre di Serie A hanno incominciato i raduni e i ritiri in vista dell’inizio della prossima stagione, si preannuncia un’estate di duro lavoro per le 20 formazioni del massimo campionato italiano di calcio che naturalmente disputeranno anche diverse amichevoli per trovare la giusta condizione di forma in vista dei match che contano. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le ...

amichevoli estive : ICC con Juventus - Inter - Milan e Fiorentina in tv su Sportitalia : Nel corso dell’estate assisteremo ad una serie di Amichevoli, che coinvolgeranno le squadre di Serie A. L’attenzione maggiore sarà rivolta alle sfide valevoli per l’International Champions Cup, che quest’anno avrà come protagoniste Juventus, Inter, Milan e Fiorentina. A partire dal 17 luglio 2019 cominceranno una serie di match contro club di prestigio Internazionale. Gli appassionati di calcio avranno modo di seguire tutte le partite delle ...

amichevoli estive Juventus : raduno tra 8 e 10 luglio - primo test con il Tottenham : La Juventus ha presentato ufficialmente Maurizio Sarri qualche giorno fa. Il tecnico napoletano sarà a lavoro tra un paio di settimane, dopo una breve vacanza con la famiglia. Il raduno della squadra sarà alla Continassa tra l’8 e il 10 luglio 2019. Inizialmente, però, saranno assenti i reduci della Copa America, ai quali verrà concesso il rientro più tardi, visto che attualmente sono impegnati con le loro nazionali in Brasile. I bianconeri ...

Ritiro Milan e amichevoli estive - date e partite in diretta tv : Il Ritiro del Milan inizierà come sempre da Milanello con ritrovo fissato per il 9 luglio. L’incertezza che aleggia intorno al futuro europeo è ancora molta, in attesa dell’evolvere degli eventi. Si aspetta il parere della camera giudicante, la sentenza del Tas e di conoscere nei dettagli l’accordo proposto dal Milan. Se ancora non si conosce il futuro europeo c’è comunque una stagione da preparare. Sarà con il nuovo ...

amichevoli estive Milan : raduno il 9 luglio - sfida al Bayern Monaco nella prima uscita : Il Milan ha ufficializzato l’ingaggio di Marco Giampaolo. L’allenatore abruzzese guiderà i rossoneri per il prossimo biennio, con opzione per il terzo anno. Percepirà un ingaggio di 2 milioni di euro a stagione. In data 9 luglio 2019 ci sarà la sua conferenza stampa, giorno in cui avverrà anche il raduno della squadra a Milanello. Nei prossimi giorni, intanto, si sederà al tavolo con Paolo Maldini e Zvonimir Boban per pianificare il mercato ...