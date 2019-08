La morte di Nadia Toffa | il ricordo delle Iene | ' Nulla sarà più come prima'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 13 agosto 2019)non ce l'ha fatta. La giornalista de 'Le' è morta questa notte. L'annuncio è stato dalla trasmissione di Mediaset poco dopo le 7 del mattino. La malattia della conduttrice era diventata nota due anni fa, quando lasi era sentita male in un albergo di Trieste ed era stata trasportata d'urgenza in elicottero in Lombardia. Nonostante le cure, dopo due anni di chemioterapia, la donna è morta. "più" il post scritto dalla redazione de 'Le' sui social.non ce l'ha fatta: è morta la conduttricenon ce l'ha fatta. E' morta la giornalistache aveva lottato, in questi ultimi 24 mesi, con il cancro. La donna, due anni fa, aveva accusato un malore in un albergo di Trieste dove si trovava per motivi di lavoro. Subito ricoverata in un ospedale della città triestina, la donna era stata prontamente trasferita ...

Rey8113 : #NadiaToffa ciao piccola immensa,guerriera,non mi capacito della tua morte ,hai combattuto fino alla fine,per te e… - Mattaia88 : RT @SailorSnickers: Vedo che Nadia Toffa è già diventata la miglior giornalista della storia. Quanta falsità di fronte alla morte. - fioriidipesco : Mi sono svegliata con la notizia della morte di Nadia Toffa e niente, che tristezza -