Atletica – Jacobs e Galvan acciaccati dopo gli Europei a Squadre | i due azzurri costretti

Atletica - Coppa Europa 2019 : Italia pazzesca terza dopo la seconda giornata! Re e Crippa vincono - Jacobs e Zenoni secondi : A Bydgoszcz (Polonia) è andata in scena la seconda giornata della Coppa Europa 2019 di Atletica leggera, il ribattezzato Campionato Europeo a squadre è entrato nel vivo e si sono disputate ben 22 gare delle 40 in programma. La Francia è al comando con 192,5 punti appena 1,5 lunghezze davanti alla Polonia (191) ma a strabiliare è il risultato dell’Italia che è addirittura terza! La nostra Nazionale doveva lottare per non retrocedere e ...

Atletica - Coppa Europa 2019 : Marcell Jacobs secondo sui 100 metri - alto 10.39 per l’azzurro dietro a Vicaut : Marcell Jacobs ha conquistato il secondo posto sui 100 metri nella Coppa Europa 2019 di Atletica leggera ma il riscontro cronometrico non è stato dei migliori per l’italo-statunitense che si è fermato a un modesto 10.39 complice anche il forte vento contrario di -1.4 m/s. L’azzurro, in stagione capace di spingersi fino a 10.03 in quel di Padova e ieri capace di 10.09 in batteria, oggi è stato ben lontano dai suoi standard anche se il ...

Obiettivo salvezza per l'Italia nella Coppa Europa 2019 – Il programma della Coppa Europa a squadre – Gli italiani in gara a Bydgoszcz – Il regolamento della Coppa Europa 2019 – I convocati dell'Italia ai raggi X – La cronaca della prima giornata – La presentazione della seconda

Atletica - Coppa Europa 2019 : l’Italia ruggisce con Re - Jacobs e Bogliolo. Delude Osakue : Italia sesta dopo la prima giornata : A Bydgoszcz (Polonia) è incominciata la Coppa Europa 2019 di Atletica leggera, l’Italia si è messa in mostra nella prima giornata del ribattezzato Campionato Europeo a squadre. Oggi si sono disputate 10 batterie delle gare su pista (dai 100 ai 400 metri, compresi gli ostacoli) che hanno promosso alle finali i migliori otto atleti, i punti si sono assegnati soltanto nel lancio del disco femminile e nel tiro del giavellotto maschile. Una ...

Atletica - Coppa Europa 2019 : prima giornata - Italia all’attacco con Jacobs - Osakue - Re e Desalu : Inizia il lunghissimo weekend riservato alla Coppa Europa 2019 di Atletica, a Bydgoszcz (Polonia) si disputa oggi la prima giornata del ribattezzato Campionato Europeo a squadre. Questo venerdì risulterà determinante per il resto del fine settimana, si disputano infatti le batterie di ben 10 specialità in pista: accedere alle finali assicura già un bel gruzzolo di punti, fondamentali per chi lotta per il titolo (sulla carta Polonia, Gran ...

Atletica - Coppa Europa 2019 : i favoriti gara per gara. L’Italia punta su Sottile - Jacobs e Re : Appuntamento da non perdere nel lungo fine settimana che si aprirà domani e che vedrà svolgersi a Bydgoszcz (Polonia) le gare dei Campionati Europei a squadre 2019. La squadra italiana si prepara ad affrontare uno degli appuntamenti più delicati della stagione estiva di Atletica leggera con l’obiettivo di conservare un posto nella massima categoria. Il numero di formazioni di prima fascia nella competizione che ha preso il posto della Coppa ...

Atletica - Coppa Europa 2019 : i convocati dell’Italia. Sottile - Jacobs e Re guidano 54 azzurri a Bydgoszcz : Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Atletica leggera, ha diramato le convocazioni per i Campionati Europei a squadre che andranno in scena a Bydgoszcz (Polonia) nel weekend del 9-11 agosto. Si tratta della cara vecchia Coppa Europa che da qualche stagione ha cambiato nome, non la sostanza: la nostra Nazionale lotterà per evitare la retrocessione, ben cinque formazioni saranno costrette alla “Serie B” visto ...

Atletica - Meeting internazionale Città di Padova – Pazzesco Marcell Jacobs : ferma il cronometro a 10.03 sui 100 metri : Marcell Jacobs ferma il cronometro sui 10.03 nei 100 metri al Meeting internazionale Città di Padova: meglio di lui solo Filippo Tortu e Pietro Mennea Al 33° Meeting internazionale Città di Padova, corre sempre più veloce sui 100 metri Marcell Jacobs. L’azzurro vola in 10.03 (+1.7) e diventa il terzo italiano di sempre, alle spalle soltanto di Filippo Tortu (9.99) e di Pietro Mennea (10.01). Appena quattro centesimi separano il 24enne ...

Atletica - Marcell Jacobs vola in 10.03 a Padova : terzo italiano di sempre sui 100 metri : Marcell Jacobs si supera a Padova e firma uno strepitoso 10.03 sufficiente per firmare il record personale e per diventare il terzo miglior italiano di sempre sui 100 metri. Il velocista azzurro, già qualificato per i Mondiali di Doha grazie al 10.10 di Trieste, ha sfruttato magistralmente una folata di vento alle spalle di 1.7 m/s aggiudicandosi la sua batteria davanti al giapponese Yuki Koike (10.11) e al britannico Adam Gemili (10.12), quarto ...