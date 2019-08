30enne malata per il pulito | fa una fine orribile mentre stava mettendo a lucido casa

Fonte : baritalianews

(Di martedì 13 agosto 2019) Una donna di 30 anni, da tutti i famigliari considerata una donnadel, è mortapulendoe in particolare la cucina. La tragedia si è consumata in unaa pochi chilometri dal centro di Madrid. Secondo quanto riferito dai medici, ad ucciderla potrebbero essere state le esalazioni di ammoniaca. La donna è mortautilizzando ammoniaca unita a candeggina per igienizzare la cucina. E’ stata la stessa donna a chiamare i soccorsi. Come riferito dal Daily Mail, la donna era sola in. All’arrivo dei soccorsi se reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto forzare la porta d’ingresso. La donna è stata trovata senza vita sul suo letto. Inutili i tentativi di rianimarla. Solitamente la candeggina e l’ammoniaca non provocano problemi alla salute. Sembra che la donna abbia usato un’alta concentrazione sia di ...