Yacht va a fuoco e affonda a Porto Cervo Salve le 8 persone a bordo

Boxe – Lo Yacht di Wladimir Klitschko prende fuoco in mezzo al mare : l’ex campione di boxe salvato dalla Guardia Costiera : Brutta disavventura per Wladimir Klitschko a largo di Maiorca: lo yacht dell’ex campione di boxe prende fuoco, il pronto intervento della Guardia Costiera salva la situazione Questa volta Wladimir Klitschko se l’è vista davvero brutta. Nonostante i tanti avversari affrontati sul ring, l’ex pugile ucraino non si era mai trovato in una situazione così complicata come quella di essere bloccato, in mezzo al mare, a bordo di ...