Sondaggi TP per Coffee Break La7 | Conte nuovo leader di M5S in ripresa

Il Sondaggio di Termometro politico : Salvini perde con la crisi - il Movimento 5 Stelle sale. I numeri : Il sondaggio sulle intenzioni di voto di Termometro politico, relativo alla giornata di lunedì 12 agosto, sembra in controtendenza. A distanza di qualche ora le rilevazioni fatte dall'Istituto di Renato Mannheimer per Affaritaliani quotavano il Carroccio in salita con una forbice che andava dal 37 a

Sondaggi politici elettorali : ultimi dati crisi di governo per partito : Sondaggi politici elettorali: ultimi dati crisi di governo per partito L’8 agosto ha marcato un “prima” e un “dopo”. Salvini ha staccato la spina al governo gialloverde, chiedendo di tornare immediatamente alle urne. Dopo aver concluso il suo comizio (dal litorale di Pescara), Giuseppe Conte è intervenuto dalla sala stampa di Palazzo Chigi. Qui, il premier ha scagliato il discorso più duro dal giorno del suo ...

Crisi di Governo - in caso di voto anticipato i Sondaggi premiano l’asse sovranista : a Salvini basterebbe la Meloni per governare : Una Lega dominante che avrebbe bisogno giusto dall’appoggio di Fratelli d’Italia per garantirsi una robusta maggioranza. È il Parlamento che ci verrebbe consegnato da nuove elezioni secondo l’ultima proiezione realizzata da Ipsos per il Corriere della Sera, basandosi su un sondaggio di giovedì 8 agosto. Matteo Salvini aveva promesso di correre “da solo”, per poi rimangiarsi la parola nel giro di 24 ore con un ...

CorSport : Nuovo Sondaggio della Roma per Mertens : Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, ieri ci sarebbe stato un Nuovo sondaggio della Roma su Dries Mertens. Si tratta di indiscrezioni, scrive il quotidiano, di soffiate, ma la voce è circolata. Mertens è stato cercato dal club giallorosso già durante le trattative con il Napoli per Manolas, ma all’epoca De Laurentiis fu irremovibile, considerandolo non cedibile. Il belga è legato da un altro anno di contratto soltanto con il ...

PS5 : un Sondaggio mostra che i giocatori sono disposti a spendere 600 Euro per la nuova console : Un sondaggio condotto dal sito tedesco CHIP.de ha rivelato quanto le persone sono disposte a sborsare per la prossima console di Sony, PlayStation 5. Chiaramente, gli intervistati hanno preso in considerazione l'hardware di fascia alta impiegato per PS5, per questo motivo € 600 è considerato l'importo massimo accettabile.Il prezzo della prossima PlayStation di Sony è diventato un argomento molto dibattuto, poiché gli analisti competono ...

Sondaggi politici : ecco perché Salvini piace agli italiani : Sondaggi politici: ecco perché Salvini piace agli italiani Salvini uno di noi. E’ questa la forza magnetica che consente a Salvini, e di conseguenza alla Lega, di essere in cima alle preferenze degli italiani. A dirlo è il Sondaggista Renato Mannheimer al ilsussidiario.net: “La gente quando la intervistiamo per i nostri Sondaggi ce lo dice chiaramente, Salvini parla come me, si veste come me, fa bene a essere duro con i migranti, ...

Sondaggi politici elettorali : Forza Italia si risolleva - leggera flessione per PD e Lega : Nel corso della prima decade di agosto sono stati pubblicati i Sondaggi politici di Tecnè. L’istituto di ricerche riporta l’orientamento di voto dei cittadini, con la differenza rispetto alla precedente rilevazione, effettuata nella terza decade di luglio. Emergono alcuni dati interessanti, tra cui spicca la ripresa di Forza Italia. Il partito di Silvio Berlusconi resta ancora troppo distante dal podio, ma per lo meno si è portato nuovamente in ...

Magistratura - il Sondaggio demolisce i giudici : per l'80% degli italiani... : La maggioranza degli italiani non ha fiducia nella giustizia. E ritiene che per far funzionare meglio il sistema sarebbe necessaria una "profonda" riforma. È questo, in estrema sintesi, il risultato di un sondaggio realizzato per Libero da AnalisiPolitica, il centro studi guidato da Arnaldo Ferrari

Sondaggio-Tav - disastro per Luigi Di Maio e M5s : il 70% favorevole - anche gli elettori grillini : Tav o non Tav? Il governo gialloverde, nonostante i dissidi tra Lega e Cinque Stelle, sembra intenzionato a dare il via libera all'Alta Velocità Torino-Lione (mercoledì, però, si voterà sulla folle mozione grillina contro l'alta velocità: insomma la maggioranza vota contro se stessa). Ma tant'è, anc

Sondaggi elettorali TP - per gli italiani il governo non dovrebbe proseguire : Sondaggi elettorali TP, per gli italiani il governo non dovrebbe proseguire Come in altre occasioni abbiamo svolto alcuni Sondaggi elettorali per Coffee Break, La7 che hanno riguardato sia le intenzioni di voto che l’opinione su diversi temi di attualità. Tra i partiti è sempre la Lega a dominare, con il 37,5% dei consensi, seppur in calo rispetto alla nostra precedente rilevazione in cui era sul 37,9%. Il Movimento 5 Stelle, suo ...

Sondaggi elettorali - nuovo record per la Lega : Salvini sfiora il 39% - M5s crolla sotto il 15% : Un Sondaggio realizzato da Winpoll per il Sole 24 Ore mette in risalto la continua ascesa della Lega, che raggiunge il record dei consensi, sfiorando il 39%. Prosegue il crollo del Movimento 5 Stelle, ora addirittura al di sotto del 15%. Gli italiani, inoltre, vogliono mettere fine all'esperienza del governo e andare ad elezioni anticipate.

Compiti delle vacanze - il Sondaggio : uno studente su quattro non ha ancora aperto libro : Secondo un sondaggio di Skuola.net il 25% degli studenti interpellati non hanno toccato un libro al giro di boa delle vacanza a inizio agosto. Tra le materie che la fanno da padrona, l'italiano e la matematica. In media i ragazzi dovranno leggere tra i 2 e i 4 libri. Tra i più gettonati, Italo Calvino e Luigi Pirandello.Continua a leggere

Sondaggi elettorali Swg : ecco perché la Lega continua a crescere : Sondaggi elettorali Swg: ecco perché la Lega continua a crescere “Gli elettori premiano la coerenza della Lega, e penalizzano la ‘confusione’ in casa Pd, M5S e Forza Italia che si trovano in una posizione-limbo”. A dirlo è Rado Fonda, direttore di ricerca di Swg, commentando i dati dell’ultimo Sondaggio elettorale realizzato dal suo istituto il 29 luglio. Il Sondaggio vede la Lega in crescita dello 0,2 al ...

Sondaggio Swg - Rado Fonda : "La ragione per cui la Lega di Matteo Salvini vola" : Continua a crescere il consenso verso la Lega di Matteo Salvini, tiene il Pd di Nicola Zingaretti mentre perdono il Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio e Forza Italia. E' quanto emerge dall'ultimo Sondaggio Swg che dà il Carroccio al 38 per cento (+0,2), il Pd al 22,7 (+0,5), il M5s al 17,3 (-1,2).