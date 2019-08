Monaco contro i monopattini elettrici | troppi ubriachi alla guida

Ligue 1 - il Lione parte forte : 0-3 al Louis II contro il Monaco - esordio con espulsione per Fabregas [FOTO] : Buona la prima di Sylvinho sulla panchina del Lione . L’Olympique vince agevolmente sul campo del Monaco . Al 5′ Lione già in vantaggio. Angolo battuto da Bertrand Traoré e stacco di Moussa Dembelé a battere Lecomte. Al 27′ Fabregas viene ammonito dal direttore di gara Buquet, che però viene richiamato al VAR. Dopo aver rivisto le immagini l’arbitro espelle l’esperto centrocampista spagnolo. Al 36′ il ...

Amichevoli - buona prova per la Sampdoria ma blucerchiati ko contro il Monaco : Si sono giocate diverse partite Amichevoli che hanno portato indicazioni per l’inizio del campionato, interessante partita quella tra Monaco e Sampdoria, blucerchiati ko ma buona prestazione per la squadra di Di Francesco. Durante il match contestazione da parte dei tifosi nei confronti di Ferrero, i supporter chiedono l’allontanamento del presidente e l’arrivo di Gianluca Vialli. Poi la palla passa al campo ed il Monaco ...