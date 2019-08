Getta bottiglia in mare e posta il video sui social | “La mia barca è plastic free”

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 12 agosto 2019) Il ragazzo ha compiuto il gesto mentre si trovava inneldi Punta Licosa, nel Salernitano. Identificato, ora rischia una denunciaPer attirare l’attenzione e guadagnare qualche like suiha compiuto un gesto spregevole e superficiale, riuscendo in solo colpo a sbeffeggiare la campagna “e a inquinare l’incantevoledi Punta Licosa, nel Salernitano.L’autore della vergognosa azione è un giovane che a bordo di una, ricalcando in modo derisorio la battaglia per salvaguardare l’ambiente, hato una bottiglietta dia in acqua gridando soddisfatto che “finalmente possiamo pulire miadallaa. Ecco qua! Via laa. Viva ilfree! Nientea sulla mia”. Il tutto è stato immortalato in unda mostrare agli amici “virtuali”.Ma anche qualcun altro ha notato il filmato. A segnalare il gesto è stato ...

Claudio8013 : RT @ilmessaggeroit: Getta bottiglia in #mare e posta il video su Instagram: ragazzo sarà denunciato - notizieit : Getta una bottiglia di plastica in mare e pubblica il #video sui social -