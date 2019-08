Crisi | Anna Maria Bernini svela il vero piano di M5s e Pd | Preparano un

Governo - Crisi evitata (per ora) Ma Salvini resta col colpo in canna : Il timer delle elezioni politiche anticipate a settembre è disinnescato ma il Governo Conte naviga a vista imbarcando acqua senza che né Di Maio né Salvini facciano niente perché non affondi. Come nel gioco dell’oca si torna alla casella di partenza Segui su affaritaliani.it

Cannabis - il CBD dimezza le Crisi epilettiche gravi nei bambini e migliora la loro vita : L'olio curativo a base di CBD al 95% e THC al 5% è in grado di ridurre le crisi epilettiche nei bambini con epilessia grave e resistente ai farmaci. Questo è quanto hanno scoperto gli scienziati che hanno testato un doppio dosaggio su un gruppo di bambini. Vediamo insieme come i pazienti sono tornati a vivere.Continua a leggere

Gigi D'Alessio/ Anna Tatangelo - il motivo della loro passata Crisi... - Battiti Live 2019 - : Gigi D'Alessio, Battiti Live 2019: svelato il motivo della loro crisi avuta con Anna Tatangelo. Come rivela la cantante la lontananza non ha fatto che bene al loro rapporto.

Andrea e Arianna non sono in Crisi : lei pubblica uno scatto su IG con dedica : Negli ultimi giorni si è parecchio parlato della presunta crisi tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. I due, conosciutisi all'interno della trasmissione televisiva Uomini e Donne, per qualche settimana non si sono più mostrati insieme tramite foto o video. L'ex tronista ha addirittura presenziato ad alcuni eventi senza la sua amata, cosa che ha suscitato i sospetti dei fan della coppia. Alcuni personaggi del mondo del gossip, tra cui Amedeo ...

Gossip Uomini e Donne : Arianna con una foto spazza via le voci di Crisi con il fidanzato : Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli non stanno vivendo un periodo di crisi, come aveva ipotizzato fino a qualche ora fa il Gossip di Uomini e Donne. La loro prolungata assenza dai social network - dai quali avevano smesso di apparire insieme come abitudine - aveva fatto nascere più di qualche sospetto. E la voce si era trasformata in vera e propria preoccupazione poiché continuava a non arrivare alcuna replica in tal senso da parte dei due ex ...

Uomini e Donne News Andrea e Arianna : la risposta alle voci di Crisi : Uomini e Donne News Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: dopo giorni di silenzio arriva la risposta alle voci di crisi Allarme rientrato: nessuna crisi in vista per Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, negli ultimi giorni, sono stati piuttosto chiacchierati. Molti fan hanno pensato che i due […] L'articolo Uomini e Donne News Andrea e Arianna: la risposta alle voci di ...

Aziende tarantine a Torre Santa Susanna per superare la Crisi della xylella e del maltempo : Taranto – Due giorni a Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi, per l’ottimismo e per superare la crisi che

Uomini e Donne Andrea e Arianna - silenzio assordante : voci di Crisi : Uomini e Donne: Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, il silenzio si fa sempre più assordante. Tambureggianti voci di crisi: la situazione Continuano a rincorrersi le voci che parlano di crisi tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. C’è qualcuno tra i fan che addirittura sussurra che sia avvenuta la rottura. La coppia sbocciata in uno dei […] L'articolo Uomini e Donne Andrea e Arianna, silenzio assordante: voci di crisi proviene da ...

Uomini e donne gossip : Arianna e Andrea potrebbero essere in Crisi - fan in allarme : Cosa sta accadendo negli ultimi giorni tra Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli? È questo l'interrogativo che rimbalza tra i fan di Uomini e donne, incuriositi dall'improvvisa assenza di foto e video che ritraggono insieme la coppia. Dopo la scelta, avvenuta in studio prima delle puntate serali di febbraio, l'ex tronista e la sua corteggiatrice erano apparsi inseparabili. Erano costanti le foto pubblicate su Instagram, nonché i commenti d'amore ...

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione in Crisi?/ Uomini e Donne - allarme sui social! : Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione sono in crisi? La coppia di Uomini e Donne allarma i fan: gli indizi sui social parlano chiaro...