Cambia la programmazione di The Fix in onda al lunedì dal 12 agosto | e Station 19?

Cambia l’orario di Gone su Rete4 - i dettagli sulla programmazione dal 5 agosto : Dopo due settimane di programmazione, Gone su Rete4 subirà un Cambiamento di orario. La serie, basato sul romanzo One Kick di Chelsea Cain e nata da una produzione televisiva tra USA, Francia e Germania, ha debuttato il 22 luglio in Italia e in chiaro, ma già deve confrontarsi con una variazione nel palinsesto. A partire da oggi, lunedì 5 agosto, Rete4 ha deciso di lanciare una serie di film in prima serata, preceduti dal programma Stasera ...

Bitter Sweet Cambia orario e raddoppia : le novità della programmazione di Canale5 : Il momento più complicato per gli amanti delle serie tv e delle soap è arrivato. Da lunedì la programmazione di Canale5 cambierà e quella di Bitter Sweet anche in vista del clou delle vacanze estive. Secondo le prime novità, la serie turca con Ozge Gurel rimarrà in onda prendendo il posto che rimarrà vacante per via della pausa de Il Segreto. La soap spagnola, in coppia con Beautiful, finirà in panchina lasciando spazio ad Una Vita e Bitter ...

Manifest e Station 19 non faranno coppia : Cambia la programmazione di Canale5 il 31 luglio : cambia la programmazione di Canale5 per il 31 luglio e, quindi, anche la messa in onda di Manifest e Station 19. Nei giorni scorsi vi avevamo annunciato l'arrivo dello spin off di Grey's Anatomy proprio sulla rete ammiraglia Mediaset ma in seconda serata in coppia con il penultimo e, poi, l'ultimo appuntamento con Manifest a partire dal 31 luglio. Ebbene, le cose non andranno così in seguito ad un cambio di programmazione che prevede uno ...

Buffy l’ammazzavampiri su Spike TV Cambia programmazione per la quarta stagione ed è indignazione tra i fan : L'appuntamento pomeridiano con Buffy l'ammazzavampiri su Spike TV sarà diverso a partire da questa settimana. Come annuncia il canale 49, la messa in onda della serie cambia orario: la quarta stagione, iniziata venerdì, si allunga, per accompagnare il pubblico dal preserale al prime time. Un cambiamento che ha lasciato non indifferenti gli spettatori di Spike TV, che ieri hanno commentato indignati sui social. Nel particolare, gli episodi ...

Lo strano assist di Italia1 a Stranger Things 3 : la programmazione Cambia e prepara il terreno al ritorno della serie su Netflix : Solo i fan più attenti hanno saputo mettere insieme gli indizi, quella musica di sottofondo, la data e il richiamo a Stranger Things 3 ma in pochi hanno capito come mai Italia1 abbia lanciato questo strano assist alla serie Netflix. Proprio in questi giorni un promo sulle note della colonna sonora della serie dei fratelli Duffer ha lanciato una programmazione speciale per la giornata del 3 luglio, ovvero domani, in vista del ritorno di Stranger ...

La #OneChicago su Italia1 - anzi no : Cambia la programmazione e le serie di Dick Wolf slittano a data da destinarsi : È arrivato il momento dell'anno in cui si capisce poco o niente e la programmazione televisiva diventa ancora più ballerina. Solo qualche giorno fa sembrava ormai certo l'arrivo della #OneChicago su Italia1 (spalmata però in tre prime time) ma, a quanto pare, tutto è già cambiato e le serie di Dick Wolf slittano a data da destinarsi. Le serie Chicago PD 5, Chicago Fire 6 e Chicago Med 3 avrebbero dovuto sbarcare nel prime time della rete ...