Accetta un passaggio dopo la serata | si schiantano e Giammarco muore

(Di lunedì 12 agosto 2019)La Malfa è morto a 24 anni sull’asfalto del Grande Raccordo Anulare di Roma. Hato ilin auto di due amici, due fratelli di Palombaraaver passato una notte in una discoteca dell’Eur, ed è morto nell’impatto con una 500 sul Grande Raccordo Anulare. Lo schianto è avvenuto intorno alle 5, sulla carreggiata esterna, nel tratto in curva tra le uscite di La Rustica e della Roma-L’Aquila. Prima il Fiat Doblò grigio su cuiLa Malfa viaggiava insieme ad Alessandro (alla guida) e a Fausto Amendola, ha tamponato una Scenic con a bordo una coppia di peruviani che, forse avevano avuto un guasto meccanico; poi i due fratelli scendono dalla macchina per vedere cosa era successo, Gianmarco invece resta seduto dietro. Ed ecco sopraggiungere la 500 guidata da Alessia F., 35 anni, che se li trova davanti, prova a frenare, ma non riesce a evitarli. ...

