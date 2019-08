Libia | autobomba esplode a Bengasi | morti tre membri dell’Onu e due civili Tregua fino a

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2019) Non è bastato l’annuncio del cessate il fuoco per evitare l’ennesimo weekend di sangue in. Tredell’Onu e duesabato 10 agosto sonoin seguito a un attentato con un’a ovest di, nella regione di Al Hawhari, al momento ancora non rivendicato. Almeno nove i feriti. Il veicolo carico di bombe è esploso fuori da un centro commerciale che si stava riempendo di persone per lo shopping alla vigilia della Festa del Sacrificio, vicino agli uffici della missione delle Nazioni Unite, l’Unsmil. I tre funzionari colpiti, secondo le prime ricostruzioni, stavano attraversando la zona a bordo di un convoglio. Le immagini diffuse sul web hanno mostrato dei veicoli in fiamme, probabilmente proprio quelli della missione. L’attacco è stato subito condannato dal segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. In una nota ...

