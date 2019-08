Il gabbiano ti ruba il panino? Fissalo e lui se ne andrà via

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 11 agosto 2019) Oscar Grazioli Studio inglese rivela: in sette casi su dieci guardarlo negli occhi lo intimidisce. Ma non più di 21 secondi Ero sul vaporetto di rientro da Texel, l'isola olandese degli uccelli, avevo una fame boia e il coffe shop disponeva dell'ultimo sandwich che afferrai appena prima che ci arrivasse la mano di una ragazza inglese. Poco nobile, lo so, ma la fame Poi, andai sul ponte a guardare l'isolotto che si allontanava e portai alla bocca il. Una frazione di secondo e, nella mano me ne restava una briciola. Il resto era nel becco di un maledettomaggiore che aveva vendicato la ragazza britannica. Attaccano così, i gabbiani, da soli o in gruppo e hanno ali e becchi solidi. Siete in spiaggia durante un'incantevole giornata estiva e la situazione diventa quella de Gli Uccelli, il capolavoro di Hitchcock. Urla, beccate, ali che vi sbattono vicino al volto ...