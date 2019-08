Centro Sud devastato dagli incendi | diverse le richieste di intervento aereo nella

Meteo Italia - Centro/sud nella morsa del caldo africano : +40°C in Umbria - ma incombe il maltempo al Nord : L’Italia è attanagliata nella morsa del caldo africano: l’ennesima ondata di calore è caratterizzata da temperature elevatissime e afa. Oggi le città più calde sono state quelle umbre, con gli oltre 40 gradi a Foligno, Marsciano e Massa Martana. In base alle rilevazioni del centro funzionale della Protezione civile regionale, questa è stata finora la giornata più calda dell’estate. A Perugia il termometro ha toccato i 38,5 ...

Allerta Meteo - pericolosissima convergenza di maltempo sulle Alpi : allarme alluvioni al Nord - altri 3 giorni di super caldo al Centro/Sud. Cambia tutto a Ferragosto : Allerta Meteo – Una nuova violenta ondata di maltempo sta per abbattersi sull’Italia settentrionale: tra oggi pomeriggio e Martedì mattina temporali molto forti colpiranno tutta l’area Alpina e in modo particolare la Valle d’Aosta, il Piemonte, la Lombardia e il Trentino Alto Adige. I fenomeni saranno molto violenti soprattutto domani, Lunedì 12 Agosto, ed è elevato il rischio di alluvioni lampo con frane, smottamenti e ...

Meteo Agosto - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : pioggia al Nord - caldo sopra la media al Centro-Sud per tutto il mese : È iniziata un’altra ondata di caldo che sta facendo salire le temperature ben oltre i +30°C in quasi tutta Italia. In particolare, Calabria e Sardegna si stanno già avvicinando ai +40°C. E sembra proprio che il caldo non abbandonerà la penisola per tutto il mese di Agosto, in particolar modo al Centro-Sud, che per il resto del mese avrà temperature sopra la media. Il Nord, invece, sarà interessato da qualche raffreddamento e dal ritorno della ...

Meteo oggi : Italia nella morsa del caldo africano - punte di 38-40 gradi al Centro-sud : nella giornata odierna l'alta pressione africana si rinforzerà ulteriormente e andrà ad interessare con maggiore vigore anche le regioni settentrionali, dove è atteso un aumento generale delle...

Caldo ancora piu' forte in arrivo : picchi di 40° al Centro-sud! : Ci attende un fine settimana bollente sull'Italia grazie al dominio dell'anticiclone africano, che nelle prossime ore si consoliderà su tutta la penisola determinando un'ulteriore intensificazione...

Previsioni meteo - l'Italia divisa in due - piogge e temporali al nord caldo africano nel Centro sud : Roma - L'anticiclone si indebolisce ulteriormente sulle nostre regioni centro settentrionali, favorendo così l'ingresso di correnti più umide e instabili occidentali, pilotate da una depressione sul Mare di Norvegia e una seconda in avvicinamento dal medio Atlantico. Risveglio a tratti nuvoloso al centro nord che vedrà nel corso della giornata ancora qualche locale fenomeno. Entrando più nel dettaglio qualche ...

Il Centrosud nella morsa degli incendi : Il Centrosud nella morsa degli incendi. Continua senza sosta l'impegno dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato

Le Previsioni Meteo per la settimana di Ferragosto : incalza il maltempo - ma ancora caldo al Centro/Sud [MAPPE] : Ci apprestiamo a vivere una prossima settimana con tante novità e una frenetica carrellata di eventi atmosferici. Si partirà con il caldo, tanto caldo, che invaderà un po’ tutto il Paese, in seno ad un sontuoso flusso rovente subtropicale. Quando il caldo estremo? La lingua di fuoco proveniente direttamente dai settori sub-sahariani algerini, inizierà calcare la mano già dal fine settimana con punte nei valori massimi verso i +38/+39/+40°C ...

Allerta Meteo - altra giornata di maltempo al Nord. Piogge e temporali anche al Centro - ultime ore di scirocco al Sud [MAPPE] : Allerta Meteo – L’Italia continua ad essere letteralmente spezzata in due per il maltempo che da giorni colpisce in modo intenso il nord e il gran caldo che attanaglia il Sud: a Palermo la temperatura minima della notte non è scesa sotto i +26°C e lo scirocco anche oggi sta facendo impennare le temperature ben oltre i +35°C su gran parte del meridione, ma al Nord continuano Piogge e temporali che nel pomeriggio/sera si ...

Previsioni Meteo - gli ultimi aggiornamenti per la tendenza di Ferragosto : conferme sul brusco peggioramento anche al Centro/Sud [MAPPE] : Refrigerio il clima confortevole da Ferragosto e per alcuni giorni a seguire. Questa è la piega evolutiva che stanno prendendo i modelli matematici sul lungo periodo. Dunque prospettive di caldo rovente per la prossima settimana, ma non duraturo. C’è qualche corsa modellistica, come quella mattutina del modello europeo che, addirittura, proporrebbe anche un deciso cavo d’onda nordatlantico in affondo verso il bacino centrale del ...

Previsioni Meteo : si incendia l’Italia dal 10 al 14 Agosto - clima rovente al Centro/sud con punte fino a 43°C [DETTAGLI] : Giornate roventi in vista. Intanto fa già tanto caldo al centro-Sud con temperature massime diffusamente in pianura fra +32 e +35°C, ma punte già ieri sui +38/+39°C sulla Sardegna, +37/+38°C sulla Puglia. Questi valori estremi si replicheranno anche oggi in maniera più estesa sulle regioni meridionali, specie tra Puglia e isole maggiori, e incrementeranno di qualche grado sul resto del centro-Sud entro giovedì 8. Une lieve break ...

Allerta Meteo - emergenza maltempo al Nord Italia : nubifragi e grandinate per altre 48 ore. Caldo al Centro/Sud - sorprese per Ferragosto [MAPPE] : Italia letteralmente spaccata a metà in questa prima decade di Agosto sotto il profilo dei fenomeni Meteorologici: il Nord Italia sta vivendo un vero e proprio incubo di maltempo, e anche nelle prossime ore subirà fenomeni estremi con nubifragi e grandinate che potrebbero provocare vere e proprie alluvioni. Nel pomeriggio ci attendiamo piogge torrenziali in Lombardia, in modo particolare tra il quadrante Nord di Milano, Bergamo e Brescia, dove ...

Meteo : si intensifica il caldo al Centro-sud - acquazzoni e temporali al nord! : Meteo | Salgono le temperature al centro-sud grazie al rinforzo dell'anticiclone sub-tropicale, destinato a fare la voce grossa nei prossimi giorni e soprattutto la prossima settimana, quando la...