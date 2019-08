Call of Duty Modern Warfare insegnerà ai giocatori a riconoscere i nemici

Fonte : gamerbrain

(Di domenica 11 agosto 2019) Jacob Minkoff (director diof) ha rilasciato recentemente una nuova dichiarazione sul gioco, soffermandosi su un’aspetto della Campagna molto interessante quanto originale, scopriamo insieme di cosa si tratta.of: Nuovi dettagli sulla Campagna Giocando la campagna diof, vi renderete conto che non sempre iindossano delle uniformi. Vi troverete in una guerra caotica e priva di punti fermi, sarete voi a dover discernere chi è un potenziale nemico o innocente con le dovute conseguenze. Abbiamo avuto diverse consulenze militari per realizzare questo, non si tratta di uniformi. Le azioni ostili saranno facilmente comprensibili, se un nemico vi spara non è difficile capire che si tratta di un soggetto ostile, mentre gli intenti ostili saranno differenti da interpretare. In ...

