Roma | niente stanza in affitto “per chi fa selfie con Salvini” | la denuncia di una

"Hai il selfie con Salvini? Niente stanza". Studentessa denuncia il mancato affitto a Roma : Alessandra M. G., una ragazza di 19 anni della provincia di Latina, si è vista rifiutare l’affitto di una stanza a Roma, nella zona della terza università, perché la sua foto profilo era un selfie con il vicepremier Matteo Salvini. A denunciare la storia, raccontata in esclusiva al sito del quotidiano Free Press Leggo.it, è proprio Alessandra. Cercando un alloggio si è ...

La Romantica frase di Boateng per Melissa Satta : "Non c'è niente di meglio" - : Marina Lanzone Dopo un periodo nero, la coppia è più affiatata di prima. Per recuperare il tempo perso si sta concedendo una vacanza in Sardegna, insieme al figlio Maddox "Sole, cuore e amore" sembrano essere gli ingredienti dell’estate 2019 di Melissa Satta e il marito Kevin Boateng. Dopo un periodo nero, la coppia è tornata più affiatata di prima, come testimoniano anche i messaggi social che si scambiano reciprocamente. Proprio ...

Messaggero : la Roma di Fonseca - niente risate e schiamazzi - solo le urla del tecnico : Pugno di ferro per la Roma nel primo ritiro di Fonseca. Banditi risa e schiamazzi, si sentono solo le urla del tecnico portoghese che ha individuato nel rigore la strada giusta per rimettere in sesto i giallorossi dopo la deludente stagione dell’anno scorso. Il portoghese si sta dimostrando un tecnico motivatore, in linea con le necessità della società e attento a quelle dei giocatori; ma è anche un “sergente di ferro” che non in ...

Fonseca si presenta a Roma niente promesse ma qualcosa vinceremo : Fonseca si presenta a Roma."Non faccio promesse ma qualcosa vinceremo. Riporteremo entusiasmo nella tifoseria giallorossa: faremo una squadra forte.

Commissione Ue - niente procedura d'infrazione per l'Italia | Moscovici : "Roma ha rispettato le nostre condizioni" : Già martedì il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si era mostrato ottimista. Intanto lo spread va sotto i 210 punti

Un mese turbolento : la Roma non trova pace - niente Pinzolo e addio Manolas : Roma – 26 maggio 26 giugno: un mese turbolento quello messosi alle spalle, ieri, dalla Roma. Trenta giorni in cui è successo di tutto e di più. Dall’addio di De Rossi, passando a quello di Totti, dalla rinuncia all’International Champions Cup fino al dietrofront su Pinzolo. Un’escalation di episodi negativi susseguitisi nel breve termine, rendendo subito infuocata un’estate preventivata difficile per la mancata ...

Roma - niente ritiro a Pinzolo : posticipato l’inizio della preparazione : Di seguito, il comunicato della Roma da poco diffuso sul sito ufficiale. “Dopo un confronto tra il nuovo allenatore Paulo Fonseca, la direzione sportiva e i dirigenti che compongono il management, è stata presa la decisione di posticipare l’inizio della preparazione estiva a causa dell’incertezza sulla data del primo impegno ufficiale della nuova stagione. “Prima di tutto vogliamo porgere le nostre scuse ai tifosi giallorossi che ...

Terremoto Roma : niente scuole chiuse a Rocca Priora - nessun danno : A seguito della scossa di Terremoto avvertita ieri sera in provincia di Roma alle 22:43, a Rocca Priora si è subito attivato il piano controlli della Protezione Civile. Questa mattina sono state condotte ulteriori verifiche dall’ufficio tecnico e dall’Amministrazione Comunale e si è potuto constatare che gli edifici scolastici non hanno subito alcun danno. Le attività scolastiche sono regolari. Già da ieri sera il sindaco Anna ...

Sky Sport : “Napoli e Roma ancora niente accordo per Manolas ma resta la speranza” : Il Napoli e la Roma non sono ancora riuscite a trovare l’ accordo per Manolas, ma secondo Sky Sport resta alta la possibilità che il forte difensore possa vestire la casacca azzurra. E’ la pista più percorribile, De Laurentiis vorrebbe formare la coppia con Koulibaly. Il Napoli vorrebbe pagare meno della clausola rescissoria, ma anche per questo si resta ottimisti che la trattativa andrà in porto. Ad oggi il Napoli è la squadra ...

Scontrini elettronici - niente multa per 6 mesi. Ok compromesso salva-Roma e salva-Comuni : Le partite Iva soggette alle nuove pagelle fiscali avranno più tempo per i versamenti delle imposte: i termini che scadono tra il 30 giugno e il 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre. Moratoria di sei mesi delle sanzioni per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro obbligati dal 1° luglio alla trasmissione degli Scontrini e delle ricevute on line...