Fonte : ilsole24ore

(Di sabato 10 agosto 2019) Nei 72 anni della sua esistenza, è sempre stato difficile contenere le complessità dell'Unione indiana nella sintesi gandhiana dell' ”Unità nella diversità”. In ognuno dei 29 stati e dei sette territori federati si sono manifestate, spesso con la violenza, differenze religiose, etniche e castali; in molti le spinte centrifughe hanno messo in pericolo la compattezza del paese

ale_23_b : RT @Linkiesta: In democrazia, abolire l’autonomia costituzionale di un Paese conteso, con religione diversa e leggi proprie, è come una dic… - fisco24_info : Kashmir, una Palestina sull’Himalaya: Nei 72 anni della sua esistenza, è sempre stato difficile contenere le comple… - pak_zoryana : RT @Linkiesta: In democrazia, abolire l’autonomia costituzionale di un Paese conteso, con religione diversa e leggi proprie, è come una dic… -