I Kardashian in Italia per festeggiare un compleanno o forse un matrimonio

Vacanze Italiane per Kendall Jenner e Kourtney Kardashian : Kendall Jenner e Kourtney Kardashian hanno scelto l'Italia per le loro Vacanze estive e stanno godendo degli splendidi panorami e della bellezza della Sardegna, con qualche escursione nella vicina Corsica. L'Italia è tornata a essere una meta ambita per le Vacanze estive anche per i vip internazionali. Ci sono stati alcuni anni in cui sembrava che il turismo d'élite avesse avuto una lieve flessione a favore di altre destinazioni come ...