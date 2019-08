Giuseppe Conte sfida Matteo Salvini | Mi dovrai guardare in faccia quando chiederai

Giuseppe Conte - Bruno Vespa inchioda il premier : "Cosa rivelano i durissimi attacchi a Matteo Salvini" : Tutti, o quasi - grillini ovviamente in primissima fila - a puntare il dito contro Matteo Salvini: la crisi di governo è tutta colpa sua. Per carità, difficile sostenere che non sia stato lui a volerla più di tutti. Ma ci sono dei ma. In primis, il fatto di averla cercata non è un male in sé, anzi.

Paolo Becchi - il vero piano di Matteo Salvini : "Crisi di governo - fino a quando Giuseppe Conte resta premier" : E adesso, che succede? Riuscirà l'operazione di Matteo Salvini, ovvero ritorno al voto in temi ristrettissimi, oppure Sergio Mattarella e le opposizioni riusciranno a plasmare maggioranze alternative, ovvero l'arte dell'inciucio? Intervistato dal sussidiario.net, dice la sua Paolo Becchi. governo te

Quale potrebbe essere il futuro di Giuseppe Conte : Aveva ottenuto la fiducia del suo governo al Senato e a palazzo Madama: ritornerà per ribadire che il suo operato è sempre stato trasparente. E lo sarà fino all'ultimo. Il premier Giuseppe Conte ha chiesto che la Lega metta la faccia sulla crisi, dica apertamente ai cittadini che un esecutivo che ancora riscuote consensi popolari non deve più avere i numeri e proseguire nel suo mandato. Il premier punta a riferire anche alla Camera, ma ...

Crisi - Luigi Di Maio scaricato da tutti anche da Giuseppe Conte che ora tenta la via dell'Ue : Ha provato a resistere fino alla fine, Luigi Di Maio, per evitare il peggio. «Cosa vuoi, Matteo?». Il ministero delle Infrastrutture, l' Ambiente, la Difesa, l' Economia? Un nuovo programma? Gli ha proposto un rimpasto a settembre, dopo la riforma del taglio dei parlamentari. Oppure un Conte bis. Ha

Matteo Salvini presenta la mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte : Come scollare i grillini dalla poltrona? Matteo Salvini è deciso a farlo con ogni mezzo. Non vuole che Di Maio

Giuseppe Conte - la Lega presenta una mozione di sfiducia in Senato contro il premier : Dalle parole ai fatti. Atto scontato ma pur sempre importante: la Lega, infatti, ha ufficialmente presentato una mozione di sfiducia nei confronti del premier, Giuseppe Conte, snodo fondamentale per aprire ufficialmente la crisi di governo, iniziata nei fatti con le parole di Matteo Salvini di giove

Giuseppe Conte attacca Salvini : 'Il mio governo ha lavorato - non era in spiaggia' : Che qualcosa non andasse per il verso giusto lo si era capito da diverso tempo, ma l'Esecutivo presieduto dal Premier Giuseppe Conte sembra avere i giorni contati. Ieri il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha riferito che ormai qualcosa si è rotto e che non ci sono più le condizioni per andare avanti: per il leader leghista è ora di dare la parola agli italiani. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la bocciatura della mozione ...

Giuseppe Conte - il sospetto di Pietro Senaldi : "Candidato premier M5s?" : E adesso, che succede? Crisi di governo e, con assoluta probabilità, voto anticipatissimo, magari ad ottobre. Difficile che Sergio Mattarella riesca ad estrarre dal cilindro una nuova maggioranza. Adesso si attende il passaggio in aula, la sfiducia al governo, la sfiducia a Giuseppe Conte. E al cent

Giuseppe Conte - il sogno proibito : con chi si candida dopo la crisi di governo : "Amaramente e profondamente deluso". Chi ha parlato ieri con Giuseppe Conte lo dipinge così, riferisce il Messaggero. Ieri era pure il suo compleanno. Il premier si sente tradito da Salvini. Il sospetto di Conte è che il vicepremier e leader leghista "se ne infischi di tutte le cose buone che stav

Giuseppe Conte sfida Matteo Salvini : "Lo aspetto in aula - ecco perché vuole le elezioni" : Dopo il via alla crisi di governo, aperta da Matteo Salvini, quasi in Contemporanea al comizio del leghista a Pescara, parla da Palazzo Chigi il premier, Giuseppe Conte. E fa sapere che Salvini "mi ha anticipato l'intenzione di interrompere questa esperienza di governo e di andare a votare per capit

Giuseppe Conte : "Salvini non decide i tempi della crisi" : Conte, in conferenza stampa per fare chiarezza sulla crisi di Governo e senza rispondere a nessuna domanda, attacca solo Matteo Salvini, responsabile del nuovo scenario politico: “Salvini non decide i tempi della crisi”. Il premier ha raccontato la genesi e le motivazioni che hanno portato il Governo in questa situazione: “Ieri sera e questo pomeriggio è venuto a parlarmi Salvini per dirmi che la Lega voleva interrompere ...

Giuseppe Conte - il "no" a Matteo Salvini che ha convinto il leghista ad aprire la crisi di governo : crisi di governo aperta. Lo ha confermato al termine dell'ennesima giornata convulsa Matteo Salvini: "La maggioranza non c'è più, il Parlamento ne prenda atto". Atteso, dunque, il voto in aula che sancirà la fine del governo gialloverde. Poi, voto anticipato a ottobre o una nuova maggioranza (ipotes

Giuseppe Conte a Salvini e Di Maio : "Se mi volete sfiduciare - venite a farlo in Aula davanti agli italiani" : Alla fine Giuseppe Conte prende atto, di fronte alle richieste di Salvini si riserva di decidere, senza però dimenticare che si trova di fronte a un bivio: la testa di Danilo Toninelli (quantomeno quella) in cambio della tenuta dell'esecutivo. Nonostante questo il presidente del Consiglio sembra tra

Crisi - Giuseppe Conte al Quirinale da Sergio Mattarella. M5s : "Follia un governo tecnico" : Ore vibranti, tese, misteriose. Ore che probabilmente portano verso la Crisi di governo. Gli ultimi aggiornamenti: il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha lasciato Palazzo Chigi per recarsi al Quirinale, per un colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo riferiscono f