Biasin Libero | Wanda Nara è in stato interessato non interessante

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 10 agosto 2019) Lukaku: il mio idolo era Adriano L’Inter alle ore 9.09 del giorno 9 agosto ha annunciato che la maglia numero 9 dell’ex capitano diventa la maglia numero 9 del colosso belga. Quest’ultimo prende parola e dice: «Il mio mito era Adriano, l’Imperatore». Nessun accenno a Icardi e situazione chiarissima: per l’argentino è arrivato il momento di levare le tende dopo 124 gol nerazzurri e un tentativo di diventare «bandiera» naufragato che neanche lo Schettino dei vecchi tempi. Le tre opzioni per Icardi Così Fabriziosu. Ormai Icardi deve rassegnarsi. Di fronte a lui – scrive– ci sono tre opzioni. La prima è accettare l’offerta che gli ha fatto la Roma: 9 milioni di euro di ingaggio. Sarebbe l’ipotesi più gradita dall’Inter perché porterebbe in nerazzurro Dzeko + 30 milioni cash. Ma ci sono poche possibilità che Icardi accetti, perché ...

