Ragazza di 17 anni dimenticata in discoteca | era in vacanza con un gruppo di coetanei

Fonte : fanpage

(Di venerdì 9 agosto 2019) Unadi 17è stata "" per un'intera notte in unadi Misano Adriatico, in provincia di Rimini. A ritrovarla, all'indomani, è stata la donne delle pulizie. Aveva bevuto troppo ed è stata accompagnata in ospedale. E' accaduto mercoledì mattina, quando, intorno a mezzogiorno, la 17enne piemontese è stata accompagnata dalla titolare dell'hotel di Miramare di Rimini dove alloggia, in Pronto Soccorso a Riccione, perché in stato di choc e impaurita.La minorenne ai medici ha raccontato di non ricordare nulla della notte precedente, di aver bevuto solo un cocktail e ha chiesto di non avvertire i genitori. Laè stata tuttavia sottoposta ad accertamenti clinici per escludere ogni evenienza, e sono stati quindi allertati i carabinieri di Riccione per ulteriori successivi approfondimenti. Stando a quanto ricostruito la ragazzina, che fa parte di ...

