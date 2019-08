Olio per capelli | il must have in vacanza

Facebook - Google - Amazon nel mirino del Dipartimento di Giustizia americano - parte un'indagine per monopOlio : Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato questa settimana che la Divisione Antitrust del Dipartimento sta esaminando "se e in che modo le piattaforme online leader di mercato hanno raggiunto un potere di mercato tale da ridurre la concorrenza, soffocando così l'innovazione o danneggiando in altro modo i consumatori". L'inchiesta esaminerà le grandi società tecnologiche con servizi online, tra cui Amazon, Apple, Google e ...

Cina punita dagli Usa per acquisti di petrOlio dall’Iran (ma i big si salvano) : Che Pechino continui a ricevere petrolio dall’Iran non è un segreto. Ma per la prima volta gli Stati Uniti hanno reagito, imponendo sanzioni contro una società cinese, rea di...

GasOlio di contrabbando : fatture false per 50 milioni di euro : Un vasto traffico di Gasolio di contrabbando, che in soli tre mesi ha portato a un’evasione delle accise stimata in oltre 17 milioni di euro, è stato scoperto dai...

GasOlio illegale nelle botti del latte : scoperto traffico internazionale : Maria Girardi Sono stati sequestrati oltre 850mila litri di carburante per un valore complessivo di 600mila euro Ricostruendo le tratte principali e i nodi di smercio, la Guardia di Finanza di Gorizia ha messo a punto un maxi sequestro di Gasolio di contrabbando (oltre 850mila litri) e ha altresì individuato i ben 36 mezzi sui quali viaggiava il carburante. Con l'operazione denominata "Traffic 2" le Fiamme Gialle hanno ricostruito la ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Luglio : Il capo della Lega non vuole andare in Parlamento a spiegare l’affaire del petrOlio - il grillino replica che “l’Aula è l’occasione per difendersi” : La sfida di Di Maio a Salvini “Risponda al Parlamento” petrolio russo, il vicepremier M5s al leghista che vuole evitare le Camere: “È l’occasione per difendersi”. Conte: “Trasparenza”. Oggi Savoini dai pm di Alessandro Mantovani Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Sostituzione di persona. “Se evitiamo la procedura d’infrazione è perchè i nostri progetti di fatturazione elettronica e fisco digitale hanno portato altri 2,9 ...

Germaneto (CZ) -Un Convegno per affrontare le nuove sfide di mercato per la Igp – Olio di Calabria. Discussi temi rilevanti di un Comparto - tra criticità ed eccellenza! : “Occorre un lavoro sinergico tra più Soggetti e, pertanto, dobbiamo aprirci al Territorio”. E’ quanto ha dichiarato il

Venezuela - UNICEF : al via campagna per vaccinare 3 milioni di bambini contro la pOlio : In Venezuela è iniziata una campagna di vaccinazione di massa contro la polio per più di 3,1 milioni di bambini sotto i cinque anni, coordinata dal Ministero della Salute, con il sostegno dell’UNICEF e della Pan American Health Organization (PAHO). Più di 7.000 punti di vaccinazione saranno allestiti in tutto il paese per raggiungere tutti i bambini al di sotto dei cinque anni. Prima della campagna, l’UNICEF ha predisposto e ...

La polizia di Gibilterra ha arrestato il capitano della petroliera bloccata la settimana scorsa perché trasportava petrOlio iraniano : La polizia di Gibilterra ha arrestato il capitano e il primo ufficiale della petroliera Grace 1, bloccata la settimana scorsa dal Regno Unito perché trasportava petrolio iraniano. Il Regno Unito – di cui Gibilterra fa parte – aveva spiegato di aver

Duilio Giammaria a Blogo : "PetrOlio su Rai2? Nuova collocazione per avere maggiore continuità" (video) : A margine della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Rai per l'autunno 2019, abbiamo incontrato Duilio Giammaria, conduttore di 'Petrolio' (emigrato su Rai2), per farci raccontare novità e conferme di uno dei programmi d'inchiesta più seguiti dai telespettatori. Nuova collocazione per avere maggiore continuità. E' quello che chiedevamo da anni. Abbiamo finalmente avuto ascolto e spazio su Rai2, una rete da cui provengo. Ho lavorato ...

Lega - l’incontro segreto coi russi per finanziare il partito col petrOlio : “Il 6% è vostro. Quello che va oltre il 4% non ci interessa” : Mosca, Metropol Hotel. 8 ottobre 2018. Un incontro di un’ora e 15 minuti trascritto da Buzzfeed in cui Gianluca Savoini, responsabile dei rapporti tra la russia e la Lega già ai tempi di Bossi, e altri cinque uomini – di cui tre russi e due italiani – discutono un accordo segreto per finanziare con 65 milioni di dollari derivati dal petrolio russo la campagna elettorale del Carroccio in vista delle elezioni europee. Il punto ...

“Il piano per finanziare la Lega di Salvini coi soldi del petrOlio russo” : l’audio di Buzzfeed : Buzzfeed News pubblica l'audio di una conversazione durante la quale Gianluca Savoini, in passato vicinissimo al leader della Lega Matteo Salvini, discute di quello che sembra un piano di investimento di una compagnia petrolifera Legata al governo russo nella Lega. La conversazione riporta all'attenzione quanto rivelato da una inchiesta de L'Espresso.--

Sea Watch - il legale attacca Salvini : "Aglio - Olio e peperoncino. Così istiga all'odio contro Carola Rackete" : Adesso Sea Watch vuole mettere becco anche sulle leggi proposte da Matteo Salvini. Ovvio, se le leggi mettono nel mirino le ong. Si parla del pacchetto di emendamenti al decreto sicurezza-bis che mira ad introdurre sanzioni fino a 1 milione di euro per chi viola le disposizioni circa l'ingresso in a

Sfida tra donne per il monopOlio della droga : dieci arresti a Caserta : I Casalesi hanno spodestato i clan dei comuni a nord di Caserta. La Sfida tra clan per il monopolio della droga ha visto fronteggiarsi le donne delle cosche: da un lato Teresa Vitolo per il gruppo...

Spaghetti aglio Olio e peperoncino : la ricetta e cinque errori da evitare : Gli Spaghetti aglio olio e peperoncino, come tutte le preparazioni semplici e con pochi ingredienti, presentano diverse insidie: si tratta di un assolo, non di una sinfonia (gli Spaghetti allo scoglio, per dire), perciò all'assaggio basta un niente per avvertire le stonature. Ecco come le evitano i professionisti. 1. Anzitutto, gli ingredienti: lo chef Tommaso Maglione del ristorante La Marchesella-La compagnia di ragù di ...