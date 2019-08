NAPOLI | Llorente il nome nuovo per l’attacco Ingaggio ed età raffreddano subito ADL!

CorSport : Llorente chiede 4 milioni. Per il NAPOLI sono troppi per un last minute : Tra le alternative vagliate dal Napoli per l’attacco c’è anche lo svincolato Llorente. Potrebbe essere un last minute nella corsa ai rinforzi nel reparto offensivo, qualora la trattativa per Lozano non andasse in porto per intoppi dell’ultima ora. Lo spagnolo, però, ha un costo consistente. chiede un triennale da 4 milioni. E poi ha 34 anni e De Laurentiis preferirebbe un attaccante giovane. Inoltre, dopo il tramonto dell’operazione ...

CorSport : I colpi di riserva del NAPOLI : Llorente - Santamaria e Everton : Ci sono le trattative su cui puntare (Lozano e James), e poi c’è il mercato parallelo, scrive il Corriere dello Sport. Quello di “disturbo”, che resta lì come opzione, per tenersi aperta una porta last minte. Il quotidiano sportivo lo chiama “metodo Giuntoli”: avvicinare un obiettivo, parlargli, eventualmente prenotarlo, perché non si sa mai cosa può succedere sul mercato. Per questo motivo il Napoli si è informato su Fernando Llorente, 34enne a ...

NAPOLI-Llorente- Per la Gazzetta dovrebbe essere l’alternativa a Milik : Tanti i nomi accostati al mercato del Napoli, ma è vero che il club non si vuole far trovare impreparato e valuta diverse alternative per ogni ruolo. Secondo la Gazzetta dello Sport nel mirino è rientrato anche Fernando Llorente. Napoli-Llorente, può essere il bomber di scorta Intanto, Giuntoli sta pensando d’ingaggiare Fernando Llorente che è svincolato. Nella passata stagione ha giocato con il Tottenham. L’attaccante spagnolo, 34 anni, ...