Meloni a Salvini:alleanze prima di voto

"Mi aspetto che il governo vada a casa e che si faccia in modo di votare nel minor tempo possibile,per dare all'Italia un esecutivo capace di affrontare la Manovra". Lo ha detto la leader di FdI,. "Noi lele facciamodele non dopo, perchè vogliamo essere chiari", dice a. "I voti di FdI per la sfiducia a Conte ci sono,non ci saranno invece per eventuali giochi di palazzo o inciuci.Per noi ci sono solo le elezioni",aggiunge.(Di venerdì 9 agosto 2019)