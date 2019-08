“Lacrime” di San Lorenzo | come e quando vedere le stelle cadenti d’Agosto | le Perseidi

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 10 agosto 2019) Nell’emisfero boreale il mese di agosto è quello in cui si hanno più occasioni per volgere lo sguardo al cielo stellato: ci si trova spesso fuori casa, lontano dalle grandi città in località nelle quali non ci sono luci accecanti che ne cancellano alla vista lo spettacolo. Per tanti motivi, il cielo di agosto suscita da sempre un particolare interesse. Torna anche quest’anno l’appuntamenti con le suggestive scie delle, le meteore note a tutti con il nome di“Lacrime” di San: sebbene la “pioggia” sia già attiva, il picco delleè previsto nella notte tra 12 e 13 agosto,, purtroppo, la Luna sarà quasi completamente piena, per cui diminuirà la possibilità di ammirare le scie. Si può tentare l’osservazione anche in altre serate,quella tra l’11 e il 12 ed tra 13 e 14, soprattutto nelle ultime ore della ...

tittigatto : RT @3BMeteo: I consigli per osservare al meglio le Stelle di #SanLorenzo - Crystal72_scrap : @_Karashi_san @BTS_twt ooohhh sì un addio: quando lui si allontana mentre la neve cade dal cielo e si posa soffice… - 980Luca : Altro nome attribuito alle Perseidi è quello di 'Lacrime di San Lorenzo', il quale natura è di facile intuizione po… -