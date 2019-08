Indycar Series - La McLaren parteciperà alla stagione 2020

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 9 agosto 2019) LaRacing ha annunciato oggi che dalall'intero campionato, grazie a una partnership strategica con la Arrow SPM e con la Chevrolet. L'ultimacompleta del team di Woking inrisale al 1979.Si punta in alto. Nell'ambito di questa partnership, il team correrà lacome ArrowRacing SP e schiererà due monoposto motorizzate Chevrolet. Le vetture e le operazioni del team saranno interamente gestite presso l'infrastruttura della Arrow SPM, mentre lafornirà ulteriore competenza tecnica, esperienza commerciale e un bel peso sul fronte del marketing, per consentirenuova entità di lavorare a un livello più competitivo e lottare regolarmente per la vittoria.Lorganizzazione del team. I co-fondatori di Arrow SPM - Sam Schmidft e Ric Peterson - continueranno a ricoprire i loro attuali ruoli. A loro si unirà Gil De ...

