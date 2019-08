Fonte : ilsole24ore

(Di venerdì 9 agosto 2019) L’agenzia dellerettifica il precedente orientamento: la mancata adesione al servizio di consultazione delle e-fatture non è di per sé rilevante come elemento di valutazione dell’analisi del rischio dei contribuenti

fisco24_info : E-fattura, controlli non automatici se non si aderisce al cassetto Entrate: L’agenzia delle Entrate rettifica il pr… - IndicomSrl : ?? Il 30 luglio l’AdE ha rilasciato una nuova versione (1.5) delle Specifiche Tecniche che hanno per oggetto le rego… - Digithera : La nuova nota della @Agenzia_Entrate introduce nuovi controlli sui documenti inoltrati al #SdI .. Scopri i passi da… -