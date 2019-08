Bollino nero e code Il difficile weekend sulle strade italiane

Viabilità : Bollino nero domani in Sicilia - scatta piano per traffico intenso : Palermo, 9 ago. (AdnKronos) - Cantieri sospesi sulle autostrade nei weekend da bollino nero e nei giorni del 14 e 15 agosto, pattuglie in reperibilità e un piano operativo di Asp e 118 per assicurare l'adeguata assistenza sanitaria. La prefettura di Palermo, che ieri ha riunito il Comitato operativo

Viabilità : Bollino nero domani in Sicilia - scatta piano per traffico intenso (2) : (AdnKronos) - Cas e Anas hanno inoltre assicurato la pronta attivazione di piani di intervento operativo in casi di necessità e l'impiego dei pannelli a messaggio variabile per avvisare della presenza di incidenti e/o code nonché la presenza di pattuglie in reperibilità, comunque operative nelle gio

Viabilità : Bollino nero domani in Sicilia - scatta piano per traffico intenso (2) : (AdnKronos) – Cas e Anas hanno inoltre assicurato la pronta attivazione di piani di intervento operativo in casi di necessità e l’impiego dei pannelli a messaggio variabile per avvisare della presenza di incidenti e/o code nonché la presenza di pattuglie in reperibilità, comunque operative nelle giornate caratterizzate dal bollino nero (sabato e domenica) e nel prefestivo e festivo di ferragosto. Asp e 118 hanno messo a punto ...

Viabilità : Bollino nero domani in Sicilia - scatta piano per traffico intenso : Palermo, 9 ago. (AdnKronos) – Cantieri sospesi sulle autostrade nei weekend da bollino nero e nei giorni del 14 e 15 agosto, pattuglie in reperibilità e un piano operativo di Asp e 118 per assicurare l’adeguata assistenza sanitaria. La prefettura di Palermo, che ieri ha riunito il Comitato operativo per la Viabilità (Cov), si prepara ad affrontare il traffico da bollino nero previsto per domani, sabato 10 agosto, e i weekend ...

Vacanze : su A58-TEEM esodo estivo senza Bollino nero e con lo sconto sui pedaggi : Su A58-TEEM l’ultimo grande esodo estivo in atto dall’alba non è incominciato, come lungo il 90% delle altre Arterie italiane, con il Mercurio (pianeta dei viaggi) contro del bollino nero, che, per l’intero fine settimana, scandirà gli incolonnamenti di massa, ma sotto il segno del risparmio. La Concessionaria dell’Autostrada taglia-file riconosce, infatti, a tutti gli utenti dotati di Telepass (l’89% della clientela) uno sconto-vacanza sui ...

Vacanze - Coldiretti : 4 italiani su 10 sfidano code e Bollino nero : “Più di 4 italiani su 10 (42%) pur di raggiungere la meta delle attese Vacanze sfidano le previsioni sul traffico e non si fanno spaventare da code e bollini“: è quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè sull’estate 2019 diffusa in occasione del week end da bollino nero previsto dal piano di Viabilità Italia per la mattina del sabato che precede la settimana di Ferragosto. “A motivare la scelta di chi decide di partire ...

Bollino nero autostrade 2019 : previsioni traffico weekend 9-11 agosto : Bollino nero autostrade 2019: previsioni traffico weekend 9-11 agosto In procinto di partire? Allora occorrerà prestare attenzione alle previsioni sul traffico stradale e autostradale dei prossimi giorni. In quali date è previsto il Bollino nero sulle autostrade e cosa dicono le previsioni sul traffico per il weekend che inizierà domani venerdì 9 agosto e terminerà domenica 11 agosto e che di fatto inizierà la settimana di Ferragosto, ovvero ...

Meteo - sarà un week end da Bollino nero. Temperature oltre i 40° : Meteo, prepariamoci a un week end di fuoco. Temperature fino a 40°C. L’espansione dell’anticiclone africano da Nord a Sud e il suo rinforzo porterà a un sensibile aumento delle Temperature in maggior misura rispetto ai giorni precedenti al Nord, ma anche al Sud e sulle due isole con il disagio dell’afa. Nelle località montane, scrive il Meteo.it, tale fastidio sarà assente, così come nelle località di mare a causa delle piacevoli brezze ...

Traffico autostrade oggi : Bollino nero/ Code e rallentamenti sull'A14 Bologna Taranto : Traffico autostrade oggi, ultime notizie in tempo reale per il maxi esodo estivo 3-4-5 agosto: Code agli snodi e rallentamenti sull'A14 Bologna Taranto.

Sciopero dei casellanti e dei turnisti del 4 e 5 agosto : Bollino nero nell'esodo estivo : Le sigle sindacali Flit Cgil, Flit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Trasporti confermano lo Sciopero dei casellanti e dei turnisti previsto per il prossimo 4 e 5 agosto, in simultaneità con il primo esodo per le vacanze estive. Lo Sciopero durerà in tutto 12 ore e verrà distribuito in tre diverse fasce orarie:...Continua a leggere

Bollino nero autostrade 3 e 4 agosto 2019 : previsioni traffico weekend : Bollino nero autostrade 3 e 4 agosto 2019: previsioni traffico weekend Il primo weekend agostano è di solito uno dei più complicati per chi imbocca le autostrade; cosa dicono le previsioni sul traffico per quanto riguarda i giorni di sabato 3 e domenica 4 agosto 2019? Bollino nero autostrade: cosa dicono le previsioni per il weekend? Le previsioni di Società autostrade e Polizia sulla viabilità autostradale: “Bollino nero” per la ...

Caldo - fine settimana da Bollino nero : i consigli per chi viaggia in auto col cane : Oggi e domani sono due giornate da bollino nero per quanto riguarda i trasferimenti delle persone verso i luoghi delle vacanze. Solo in questi due giorni sono quasi un milione le persone che si metteranno in viaggio verso le località turistiche e molti di loro avranno il proprio cane al seguito. L‘associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (Aidaa) ricorda alcuni piccoli consigli da seguire per favorire un viaggio ...

Lunghe code - maltempo e sciopero dei casellanti : fine settimana da Bollino nero sulle autostrade : L’esodo del primo sabato di agosto ha provocato numerosi intoppi sulle principali arterie italiane

Sciopero dei casellanti autostradali - Bollino nero sull'esodo estivo | Incognita maltempo : Alle barriere c'è il rischio che siano aperte solo le casse automatiche e i varchi telepass, con la possibilità che si formino lunghe code. Domenica 4 agosto l'agitazione è prevista dalle 10 alle 14 e dalle 18 fino alle 2 del lunedì mattina.