Torino-Shaktyor Soligorsk 2-0 | la diretta live | il raddoppio è di Izzo

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2019) EUROPA LEAGUE – Dopo aver superato agevolmente gli ungheresi del Debrecen, ilsi prepara al terzo turno preliminare di Europa League contro i bielorussi dello, che ha eliminato i danesi dell’Esbjerg vincendo 2-0 in casa e pareggiando a reti inviolate fuori casa. Il punto di forza dei bielorussi sembra essere la difesa (4 partite consecutive senza subire gol in Europa). La partita sarà trasmessa intv su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 251, con la telecronaca di Riccardo Trevisani, il commento tecnico di Lorenzo Minotti e il bordocampo di Paolo Aghemo, a partire dalle 21.su CalcioWeb. 17′ – Grande azione di Belotti, tiro di Zaza ma il portiere ospite si salva. 14′ – GOL, TUTTO FACILE PER IL, ARRIVA IL RADDOPIO. 11′ – Una sola squadra in campo, il, Zaza ci ...