Taranto | ArcelorMittal indagata per la morte del gruista il 10 luglio | “Omicidio colposo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2019) Concorso in omicidioe rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Con queste ipotesi di reato anche la societàè stata iscritta nel registro degli indagati per ladell’operaio Cosimo Massaro, avvenuta lo scorso 10, dopo che la gru sulla quale stava lavorando nel porto disi era spezzata per una tempesta, precipitando in mare. La società che gestisce il siderurgico ex Ilva nel capoluogo jonico è la decimadalla procura di, come svelato dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Le altre nove persone sulle quali i magistrati stanno svolgendo accertamenti sono Stefan Michel Van Campe, datore di lavoro e gestore dell’attività produttiva di; Vincenzo De Gioia, capo divisione Sbarco materie prime parchi primari e rifornimenti; Carmelo Lucca, capo area sbarco materie prime; Giuseppe Dinoi, capo ...

