Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2019) Vivace polemica a “L’Aria che Tira”, su La7, tra lo scrittoreFo e ilFrancesco Magnani. Fo, che è stato ospite della trasmissione anche lo scorso 2 agosto, era stato protagonista di unocon la giornalista Claudia Fusani, la quale smentiva il fatto che i grandi truffatori non finissero in carcere, tesi sostenuta dallo stesso Fo. E quest’ultimo coglie l’occasione per mostrare, dal suo tablet, un articolo che avalla le sue dichiarazioni: “Qui il problema è il decadimento della verità. E questa è la prova che non dicevo balle. Mentre in Germania quasi il 10% dei truffatori e dei bancarottieri finisce in galera, in Italia è lo 0,6%. Questo è uno dei grandi problemi nazionali”. Fo, però, viene interrotto da Magnani che menziona Salvini e le sue affermazioni sulla riforma della giustizia. Poi dà laall’ex ...

La7tv : #coffeebreak Lo scontro tra @Rinaldi_euro (@LegaSalvini) e @bendellavedova (@Piu_Europa) sul #deficit: '… - Cascavel47 : La7, scontro tra Jacopo Fo e il conduttore. “Mi ha tolto la parola, non si fa così. E nessuno in studio ha smentito… - TutteLeNotizie : La7, scontro tra Jacopo Fo e il conduttore. “Mi ha tolto la parola, non si fa così. E… -