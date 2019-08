Dal 9 agosto sono disponibili gli episodi de Le Ragazze del Centralino 4 su Netflix: Las Chicas del Cable, ...

Calciomercato - le notizie del giorno – Cessione pesante al Milan - rinnovo per la Fiorentina : rinnovo importante in casa Fiorentina. Dopo giorni di trattative ha firmato il nuovo contratto fino al 2023 Bartolomiej Dragowski, portiere classe ’97. Il numero uno viola era stato tentato anche dalle sirene della Premier League. Ma ha scelto di restare a Firenze. Queste le sue parole: “Sono molto contento che finalmente arrivi il mio momento alla Fiorentina. Niente arriva gratis, alla fine sceglie sempre il mister. Lavorerò duro ...

Nella città messicana di Uruapan sono stati trovati 19 corpi mutilati : le uccisioni sono state rivendicate da un cartello della droga : Jalisco Nueva Generación, potente cartello della droga messicano, ha rivendicato l’uccisione di 19 persone Nella città di Uruapan, a ovest di città del Messico. I corpi sono stati trovati tutti mutilati; nove erano stati inoltre appesi a un ponte, seminudi.

Uber - perdite trimestrali record per il re del «ride sharing» : NEW YORK - perdite record per Uber. Il re del ride-sharing, sotto pressione per a crescente concorrenza su scala

ATP Montreal – A Khachanov la sfida next-gen contro Auger Aliassime : il russo trionfa al terzo set : Karen Khachanov vince la sfida next-gen contro Auger Aliassime: il tennista russo trionfa al terzo set e stacca il pass per i quarti dell’ATP di Montreal Interessante sfida next-gen negli ottavi di finale dell’ATP di Montreal. Karen Khachanov (23 anni) e Felix Auger-Aliassime (19) hanno regalato spettacolo al pubblico canadese per 2 ore e 52 minuti di match. A trionfare, con buona pace del pubblico di casa, è stato il tennista russo, ...

ATP Montreal – Zverev soffre e vince : servono quasi 3 ore per battere Basilashvili : Alexander Zverev soffre e vince la sfida contro Basilashvili degli ottavi di finale dell’ATP di Montreal: al tedesco servono quasi 3 ore distribuite su 3 set Alexander Zverev accede ai quarti di finale dell’ATP di Montreal, ma che fatica! Il talentino tedesco, numero 7 al mondo e terza testa di serie del Masters 1000 canadese, ha avuto bisogno di 2 ore e 48 minuti per piegare le resistenze di Nikoloz Basilashvili, numero 17 del ranking ...

Venezia. Teatro Toniolo Io sono Musica 2019-2020 : E’ arrivata alla sua 34. edizione la Stagione di Musica da camera e sinfonica del Teatro Toniolo, frutto della proficua

Barbara D’Urso - il (duro) sfogo e un gesto per il suo fan : Non è la prima volta che assistiamo al grido di dolore e di rabbia di Barbara D’Urso, e forse non sarà neanche l’ultima, purtroppo. La conduttrice non esita a schierarsi quando si tratta di difendere i diritti di tutti coloro che vengono ancora quotidianamente discriminati. Stavolta le sue parole sono rivolte al giovane Gabriele, il 21enne omosessuale che qualche giorno fa a Cagliari è stato aggredito e insultato da un gruppo di ...

Torino - Mazzarri non si fida nonostante il 5-0 : “non si può mai scherzare…” : “Non si puo’ mai scherzare perche’ nel calcio ne abbiamo viste di tutti i colori. Ma il 5-0 ci da’ un po’ piu’ di tranquillita'”. Sono le dichiarazioni di Walter Mazzarri nel post partita di Torino-Shakhtyor Soligorsk, tutto facile per i granata e qualificazione ipotecata. “Guai a fare brutte figure in Bielorussia, siamo ancora in fase di preparazione, diversi ragazzi sono calati nel secondo ...

Conte andrà in Parlamento : “Salvini spieghi ragioni crisi” : Roma, 8 ago. (AdnKronos) – “Non raccolgo domande, non voglio anticipare più ampie spiegazioni che darò in sede parlamentare”. , Giuseppe Conte parla in sala stampa a Palazzo Chigi annunciando che si presenterà alle Camere e rivendicando l’operato del suo governo che, sottolinea, “non era in spiaggia”. “Mi riservo – spiega ancora – di contattare i presidenti di Senato e Camera affinché ...

Governo - Salvini : aprire la crisi in Parlamento e tornare al voto : Salvini: Inutile andare avanti a colpi di NO e di litigi, come nelle ultime settimane, gli Italiani hanno bisogno di certezze e di un Governo

Elisa alla conquista dei grandi spazi dei palasport : Dopo l’intimità dei teatri in primavera, Elisa dal 25 novembre 2019 parte alla conquista dei grandi spazi dei palasport con un nuovo tour, prodotto e organizzato da Friends and Partners. Al calendario annunciato qualche settimana fa si aggiungono già tre nuove date a: Brescia (30 novembre Brixia Forum), Bari (4 dicembre Pala Florio) e Acireale (6 dicembre Pal’art Hotel). Le prevendite aprono online su ticketone.it da domani, 9 agosto ...

Uomo disperso nel fiume Pescara - il Cnsas in azione per il suo recupero : Pescara - I tecnici abruzzesi del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Penne stanno intervenendo in una operazione di ricerca e recupero di una persona che è stata vista cadere dal ponte in prossimità dell’abbazia di San Clemente a Casauria. Il ponte, in quel punto alto circa 70 metri, scorre sul fiume Pescara, che in questi giorni è caratterizzato da una imponente portata d’acqua. Sul luogo è ...

Previsioni meteo per la settimana di ferragosto : Roma - Le ultime proiezioni per la settimana di ferragosto sono ancora orientate verso un tipo di tempo che potrebbe risultare a tratti instabile. Però poiché la maggior parte degli indici atmosferici sono cambiati in pochi giorni, la situazione ci impone di essere cauti e non dare ancora nulla per scontato, tutto potrebbe ancora accadere. Tra l'altro parliamo di un'intera settimana e di quelli che potrebbero essere solo un ...

Previsioni meteo - l'Italia divisa in due - piogge e temporali al nord caldo africano nel centro sud : Roma - L'anticiclone si indebolisce ulteriormente sulle nostre regioni centro settentrionali, favorendo così l'ingresso di correnti più umide e instabili occidentali, pilotate da una depressione sul Mare di Norvegia e una seconda in avvicinamento dal medio Atlantico. Risveglio a tratti nuvoloso al centro nord che vedrà nel corso della giornata ancora qualche locale fenomeno. Entrando più nel dettaglio qualche ...